সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটিতে পদ পাওয়া ৬ জনকে বহিষ্কার

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলভিত্তিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি শাখা। শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঘোষিত এই ৫৯৩ সদস্যের কমিটিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

কমিটি ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। সমালোচনার মুখে বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটিও গঠন করেছে ছাত্রদল।

এই ঘটনার জেরে ছাত্রদলে পদপ্রাপ্ত ৬ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সংগঠনটি। শুক্রবার রাতে বিএনপি মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।

ছাত্রদল জানিয়েছে, ঢাবি শাখায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি

'মেয়ে দেখলে উত্ত্যক্ত করবই'- জবিতে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রী হেনস্তার অভিযোগ 

সদরঘাটে জবি শিক্ষার্থীদের মারধর: আহত ৯, গ্রেপ্তার ১

ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা হলগুলোতে কমিটি দিলো ছাত্রদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়া দুই নবনিযুক্ত শিক্ষকের ডোপ টেস্ট পজিটিভ

জাবিতে রাজাকার লেখা কুশপুতুল দাহ, আবাসিক হল থেকে ভুয়া ধ্বনি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বিজয় ফিস্টে’র খাবার খেয়ে ৮৩ শিক্ষার্থী অসুস্থ

শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগে পাবিপ্রবিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ২৮ নেতাকর্মীর শাস্তি  

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng