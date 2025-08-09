ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে মালবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দিপু (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টায় মহাসড়কের কাঁচপুর ব্রিজের নিচে জামে-উলুম মসজিদের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহত দিপু সেনপাড়ার আলতাব মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া সাগরের ছেলে।
দুর্ঘটনার বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, ‘একটি মালবাহী ট্রাক সাইকেল আরোহী শিশু দিপুকে ধাক্কা দেয়। এতে ওই শিশু ছিটকে রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায় ও ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়’।
চালককে আটক করা যায়নি বলেও জানান তিনি।