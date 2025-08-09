সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাইরে থেকে হাসিখুশি থাকলেও, ৫ মিনিট পরপর বাথরুমে গিয়ে কাঁদতাম: শুভশ্রী

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৭
টালিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী। ছবি: সংগৃহীত

একসময়ের সাড়া জাগানো জুটি দেব-শুভশ্রী। শুধু পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও তাদের প্রেম ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। তবে সেই সম্পর্কে বিচ্ছেদ আসার পর দীর্ঘদিন তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। অবশেষে দীর্ঘ ৯ বছর পর আবারও বড় পর্দায় ফিরছে এই জুটি তাদের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘ধূমকেতু’ নিয়ে।

এত বছর পর দেবের সাথে সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করলেন শুভশ্রী। জানালেন, বিচ্ছেদের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি জি বাংলার এক পুরোনো রিয়েলিটি শো ‘হ্যাপি প্যারেন্টস ডে’-তে অতিথি হয়ে এসে শুভশ্রী নিজের জীবনের সেই কঠিন সময়ের কথা বলেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমি খুব ছোট বয়সে জীবনের খারাপ সময়টা দেখেছি। একটা সময় কাজ থেকেও আমার মন উঠে গিয়েছিল। নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ ছেড়ে দিই। ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে…’ ছবির পর কাজ করাই বন্ধ করে দিই।’

শুভশ্রী। ছবি: সংগৃহীত

তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যেই সম্পর্কের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, সেটাই টিকল না। আর তখনই বুঝেছিলেন জীবনের অনিশ্চয়তা।

অভিনেত্রীর ভাষ্যে, ‘সেই সময় আমি আমার চারটি বছর নষ্ট করেছি। মনের কষ্ট বাবা-মায়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারিনি। বাইরে থেকে হাসিখুশি থাকলেও, পাঁচ মিনিট অন্তর বাথরুমে গিয়ে কেঁদে ফিরতাম।’

তবে জীবনের সেই কঠিন সময়ও নায়িকাকে ভেঙে দিতে পারেনি। শুভশ্রী বলেন, ‘যখন আমার আর কিছু হারানোর ছিল না, তখনই বলেছিলাম- যা পাব সেটাই আমার প্রাপ্তি হবে। তারপর থেকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে জীবনে সাফল্য আসতে শুরু করে।’

শুভশ্রী। ছবি: সংগৃহীত

ভালোবাসা নিয়ে তার বিশ্বাস আজও অটুট। শুভশ্রীর ভাষায়, ‘আমি ভালোবাসাকে কখনও অস্বীকার করিনি। খারাপ অভিজ্ঞতা হলেও ভালোবাসা খুব সুন্দর একটা অনুভূতি। পৃথিবীর সব মানুষই ভালোবাসার খোঁজে আসে। পেশা, টাকা- সব কিছু পরে আসে। ভালোবাসা থাকলে সবটাই সহজ হয়ে যায়।’

বর্তমানে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছেন শুভশ্রী। ছেলে ইউভানকে নিয়ে এখন তার ঘর ভরা আনন্দ। এর মধ্যেই প্রাক্তন দেবের সঙ্গে ‘ধুমকেতু’ নিয়ে হাজির হচ্ছেন অভিনেত্রী।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

অভিনেত্রী তারকা টালিউড শুভশ্রী গাঙ্গুলী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্বামীকে ‘ছাপরি দোকানদার’ বলে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

পার্কিং নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে খুন হলেন হুমা কুরেশির ভাই

দেশে ফিরতে চান অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাস

কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কমল হাসানের সিনেমা বয়কটের দাবি বিজেপি নেতার

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ উল্লেখ করে দিল্লি পুলিশের চিঠি, পরিচালকের ক্ষোভ প্রকাশ

শান্তাকে হোটেলে ডাকেননি, তাকে চেনেনই না- জানালেন শ্রাবন্তীর প্রাক্তন স্বামী

ভারতের উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বন্যা, হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে উর্বশী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng