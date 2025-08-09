সিএমপি কমিশনারের নামে ফেসবুকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট, সতর্ক করলো পুলিশ

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজের নামে ফেসবুকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে বিতর্কিত মন্তব্য ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে এ বিষয়ে সিএমপির পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
সিএমপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এ সতর্কবার্তায় ওই অ্যাকাউন্টের কোনো পোস্টে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার না করার অনুরোধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে এ ঘটনায় জড়িত অপরাধীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে বলে সিএমপি জানিয়েছে।
সতর্কবার্তায় কমিশনার হাসিব আজিজের নামে খোলা ফেইক অ্যাকাউন্টটির একটি স্ক্রিনশট দেওয়া হয়েছে। ওই স্ক্রিনশটে দেখা যায়, ফেইক অ্যাকাউন্টটিতে হাসিব আজিজের কর্মস্থলের অফিসিয়াল একটি ছবি প্রোফাইল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি সেই অ্যাকাউন্টে ১২০০ জনের বেশি ফেসবুক বন্ধু রয়েছে।
সিএমপির সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়, ৮ আগস্ট দুপুর ২টার দিকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নাম ব্যবহার করে খোলা একটি ফেইক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বিতর্কিত বক্তব্য সম্বলিত পোস্ট শেয়ার হতে দেখা গেছে।
বিষয়টি পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ফেইক অ্যাকাউন্ট। অনুগ্রহ করে এই অ্যাকাউন্টের কোনো পোস্টে লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করবেন না। বিভ্রান্তি ও মিথ্যা প্রচারণা থেকে সতর্ক থাকুন।