ব্যালন ডি’অরকে ‘মনগড়া’ বললেন রোনালদো

টানা দুই বছর ব্যালন ডি’অরের জন্য মনোনীত ৩০ জনের তালিকায় পাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার সঙ্গে এই তালিকায় জায়গা হয়নি আটবার ব্যালন ডি’অর জয়ী লিওনেল মেসিরও। তবে এই নিয়ে কিছু বলতে শোনা যায়নি মেসির থেকে। তবে ঠিকই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে রোনালদো।
পর্তুগালে গতকাল প্রীতি ম্যাচে রিও আভেকে ৪-০ গোলে হারায় রোনালদোর দল আল নাসর। সৌদি ক্লাবটির হয়ে হ্যাটট্রিক করেন রোনালদো। এ ম্যাচের পর ‘স্পোর্ট টিভি পর্তুগাল’ রোনালদোর কাছে জানতে চেয়েছিল, এবার ব্যালন ডি’অর জিততে পারেন কে? এ সময় ব্যালন ডি’অরের আয়োজক ‘ফ্রান্স ফুটবল’ সাময়িকীকে ধুয়ে দেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী এই ফুটবলার। রোনালদো বলেন, ‘এটা আমার কাছে মনগড়া লাগে।’
রোনালদোর কথায় বোঝা যাচ্ছে ব্যালন ডি’অরের ওপর আর আস্থা নেই তার। ব্যালন ডি’অর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে এর আগেও সমালোচনা করেছিলেন এই পর্তুগিজ সুপারস্টার। গত বছর এই পুরস্কার জিতেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ তারকা রদ্রি। ফেভারিট হয়েও শেষ পর্যন্ত পুরস্কারটি জিততে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে রোনালদো বলেছিলেন, ‘কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। পুরস্কারটি ভিনিসিয়ুসের জেতা উচিত ছিল। অনেকবার আমার এটাই মনে হয়েছে এবং রাগ লেগেছে।’
এবার মনোনয়ন না পেলেও ২০২৪-২৫ মৌসুম কিন্তু খারাপ কাটেনি রোনালদোর। ক্লাবের হয়ে ৩৫ গোলের পাশাপাশি দেশের হয়ে করেছেন ৮ গোল। জিতেছেন নেশনস লিগ। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার দেওয়া হবে।