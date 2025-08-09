সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী’

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।ছবি: সংগৃহীত।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।
 
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দেশে শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নয়, ভোটের অধিকার নয়, স্বাস্থ্য আর ভাতসহ সব অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।’
 
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের চিকিৎসকরা উপমহাদেশে সেরা, সমস্যা সিস্টেমে। পারস্পরিক হিসেবের যে সংস্কৃতি, তা আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।’
 
স্লোগানের রাজনীতি বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘তারেক রহমানই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।’
 
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বিএনপি প্রধানমন্ত্রী মির্জা ফখরুল তারেক রহমান

