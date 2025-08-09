বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন টের স্টেগেন

গত জুলাইয়ের শেষ দিকে পিঠের অস্ত্রোপচারের পর মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ দেখা যায় বার্সেলোনার ক্যাম্পে। সেখান থেকেই ক্লাবের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হয়। ফিটনেস নিয়ে বিরোধ নিরসনের একদিন পরই বার্সার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন এই জার্মান গোলরক্ষক।
নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য লা লিগার হাতে দিতে নারাজ ছিলেন টের স্টেগেন। বার্সাও চাইছিল তার দীর্ঘ মেয়াদে বাইরে থাকার কারণ দেখিয়ে লা লিগার নিয়ম প্রয়োগ করে নতুন খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করতে।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড় অন্তত চার মাস মাঠের বাইরে থাকলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে টের স্টেগেন এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে কেবল তিন মাস। নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যও লা লিগার কাছে দিচ্ছিলেন না তিনি। এরই প্রেক্ষিতে তার অধিনায়কত্ব কেড়ে নেয় বার্সা।
একদিন পর শুক্রবার রাতে বার্সা এক বিবৃতিতে জানায়, টের স্টেগেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করেছেন। তারা যোগ করে, ‘ডিসিপ্লিনারি ফাইল বন্ধ করা হয়েছে। খেলোয়াড় অবিলম্বে প্রথম দলের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন।’