সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন টের স্টেগেন

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০১
ছবি: সংগৃহীত

গত জুলাইয়ের শেষ দিকে পিঠের অস্ত্রোপচারের পর মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ দেখা যায় বার্সেলোনার ক্যাম্পে। সেখান থেকেই ক্লাবের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হয়। ফিটনেস নিয়ে বিরোধ নিরসনের একদিন পরই বার্সার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন এই জার্মান গোলরক্ষক।

নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য লা লিগার হাতে দিতে নারাজ ছিলেন টের স্টেগেন। বার্সাও চাইছিল তার দীর্ঘ মেয়াদে বাইরে থাকার কারণ দেখিয়ে লা লিগার নিয়ম প্রয়োগ করে নতুন খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করতে।

লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড় অন্তত চার মাস মাঠের বাইরে থাকলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে টের স্টেগেন এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে কেবল তিন মাস। নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যও লা লিগার কাছে দিচ্ছিলেন না তিনি। এরই প্রেক্ষিতে তার অধিনায়কত্ব কেড়ে নেয় বার্সা।

একদিন পর শুক্রবার রাতে বার্সা এক বিবৃতিতে জানায়, টের স্টেগেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করেছেন। তারা যোগ করে, ‘ডিসিপ্লিনারি ফাইল বন্ধ করা হয়েছে। খেলোয়াড় অবিলম্বে প্রথম দলের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল লা লিগা বার্সেলোনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যালন ডি’অরকে ‘মনগড়া’ বললেন রোনালদো

ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় এমবাপে-বেলিংহাম-দেম্বেলে, নেই মেসি-রোনালদো

ইসরায়েলের হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি ফুটবলের ‘পেলে’

ফিফা র‌্যাংকিংয়ে ২৪ ধাপ এগোলো বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিফায় নালিশ সাবেক বসুন্ধরা কিংস কোচের

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলায় স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের প্রতিবাদ 

বন্ধ পাইওনিয়ার লিগ চালু করতে মানববন্ধন

গ্যালারিতে বসে জয় উপভোগ মেসির, নকআউটে ইন্টার মিয়ামি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng