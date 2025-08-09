সেকশন

বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবির

‘নির্বাচিত হলে ৫০ দিনের মাথায় ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারের কাজ শুরু করব’

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫২

মনোনয়ন পেলে সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেছেন ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এবং দলীয় মনোনয়ন পেয়ে আপনাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হলে সরকার গঠনের ৫০ দিনের মাথায় গুম কমিশন গঠন করে ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারের কাজ শুরু করব।’

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে সিলেটের বিশ্বনাথ পৌর এলাকার পুরানবাজারে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন হুমায়ুন কবির।

তিনি বলেন, ২০০১ সালে সিলেট-২ আসনে ইলিয়াস আলী এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করেছে বিএনপি সরকার। দল যদি আমাকে এই আসনে নমিনেশন দেয় এবং আমি নির্বাচিত হই, তাহলে আপনাদের কাছে ওয়াদা করে গেলাম, যদি আমরা ইলিয়াস আলীর সন্ধান পাই, তাহলে এই আসন আমি ইলিয়াস আলী ভাইকে ফিরিয়ে দেব।

বিএনপির এই নেতা দাবি করেন, ‘আমার নেতা তারেক রহমানের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েই একজন সেবক হিসেবে ওই আসনের উন্নয়ন করার জন্য ছুটে এসেছি আপনাদের কাছে। কারণ, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে আমি এমনিতেই এই এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করতে পারব।’

বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বলেন, সেখানকার মানুষজন নিজের অধিকার আদায়ে সব সময় সোচ্চার। আত্মবিশ্বাস না থাকলে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। রাজনীতিতে পরিবর্তনের দরকার, তাই দলের নেতা-কর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে লাভ নেই। শেখ হাসিনাও ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকতে পারেননি, এক কাপড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

