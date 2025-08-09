সেকশন

হজে ব্যয় সাশ্রয়

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের ফেরত দেওয়া হলো ৮ কোটি ২০ লাখ টাকা

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৫

চলতি বছর সৌদি আরবে সফলভাবে হজ সম্পন্ন করার পর বাংলাদেশি হজযাত্রীদের মধ্যে ৮ কোটি ২০ লাখ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও সাশ্রয়ের ফলেই এই টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

শনিবার (৯ আগস্ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনুসের আন্তরিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় এবারের হজ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছায় এবং তা বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যবস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

চলতি বছরে হজ প্যাকেজের খরচ গত বছরের তুলনায় ৭৩ হাজার টাকা কমিয়ে আনা হয়েছে। ৮৭ হাজার ১০০ জন হজযাত্রীর হজ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ব্যবহার ও সীমিত জনবলেই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে মন্ত্রণালয়।

এ বছর ২০২৫ সনের হজে তিনটি নতুন সেবার উদ্ভাবন করা হয়। তা হলো, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ‘লাব্বাইক’ মোবাইল অ্যাপ চালুকরণ, মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধা প্রদান ও হজ প্রি-পেইড কার্ড হজযাত্রীদের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া।

এছাড়া সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সীমিত জনবলের মাধ্যমে হজ কার্যক্রম সম্পাদন করে। রাজস্ব খাতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৯ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে ৩৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ এখন অর্থ বিভাগের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে।

