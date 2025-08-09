সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি থ্রি-হুইলার ও ভ্যানে ধাক্কা দিয়েছে একটি দ্রুতগতির বাস। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া অন্তত ১০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কের বাঘাবাড়ি ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয় সংলগ্ন মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বাহাদুর (৪৫) উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের মৃত গনির ছেলে এবং দুর্ঘটনাকবলিত ভ্যানগাড়ির চালক ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাবনা থেকে ঢাকাগামী ‘সরকার ট্রাভেলসে’র একটি যাত্রীবাহী বাস বড়াল সেতু পার হচ্ছিল। এসময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়ানো একটি সিএনজিচালিত থ্রি-হুইলার গাড়ি ও ভ্যানগাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক বাহাদুরের মৃত্যু হয়। আহত হন অন্তত ১০ জন। আহতদের মধ্যে ৮ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ২ জনকে ঢাকার পিজি হাসপাতাল ও এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. শারমিন আলম জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আটজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এরমধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের ভর্তি করে এখানেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ঘটনাস্থলে থাকা হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ জানান, ‘সরকার ট্রাভেলসের’ নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই একজন ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্তপূর্বক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।