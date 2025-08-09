সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিরাজগঞ্জে তিন গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ গেল চালকের, আহত ১০

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৪

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি থ্রি-হুইলার ও ভ্যানে ধাক্কা দিয়েছে একটি দ্রুতগতির বাস। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া অন্তত ১০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কের বাঘাবাড়ি ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয় সংলগ্ন মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বাহাদুর (৪৫) উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের মৃত গনির ছেলে এবং দুর্ঘটনাকবলিত ভ্যানগাড়ির চালক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাবনা থেকে ঢাকাগামী ‘সরকার ট্রাভেলসে’র একটি যাত্রীবাহী বাস বড়াল সেতু পার হচ্ছিল। এসময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়ানো একটি সিএনজিচালিত থ্রি-হুইলার গাড়ি ও ভ্যানগাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক বাহাদুরের মৃত্যু হয়। আহত হন অন্তত ১০ জন। আহতদের মধ্যে ৮ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ২ জনকে ঢাকার পিজি হাসপাতাল ও এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. শারমিন আলম জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আটজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এরমধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের ভর্তি করে এখানেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ঘটনাস্থলে থাকা হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ জানান, ‘সরকার ট্রাভেলসের’ নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই একজন ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্তপূর্বক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু মরদেহ উদ্ধার সড়ক দুর্ঘটনা পুলিশ সিরাজগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজীপুরে এবার ভেসে এলো নারীর মরদেহ

বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো অটোরিক্সাযাত্রী দুই ভাইয়ের

সাংবাদিক তুহিন হত্যা : খোঁজ নেই কোপানোর ভিডিও ধারণ করা সেই মোবাইলের

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আমার ছেলেডারে কেন এভাবে মারল’ প্রশ্ন তুহিনের মা-বাবার 

প্রাইভেটকার থামিয়ে চালককে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

রংপুরের স্কুল মাঠে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

উল্টো পথে ঢুকে সিএনজিকে ধাক্কায় নিহত ৩, সেই বাসচালক গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng