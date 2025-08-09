সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্বামীর নামের জায়গায় সারোয়ার তুষার নিজের নাম বসিয়েছে: নীলা

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৯
নীলা ইসরাফিল

এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষারের বিরুদ্ধে আবারও গুরুতর অভিযোগ আনল নীলা ইসরাফিল। নীলা ইসরাফিলের স্বামীর নামের জায়গায় সারোয়ার তুষার নিজের নাম বসিয়েছে বলে অভিযোগ করেন সাবেক এই এনসিপি নেত্রী। অভিযোগ করেন আইনগতভাবে জালিয়াতিরও।

শনিবার ( ৯ আগস্ট) বিকেল ৪টায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এমন অভিযোগ করেন নীলা ইসরাফিল।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেন, আমি নীলা ইসরাফিল। ওই দিন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়। আমার নিজের নাম, পরিচয়, জীবনের সিদ্ধান্ত সবকিছুর ওপর তখন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর ঠিক সেই সুযোগেই সারোয়ার তুষার আমার স্বামীর নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছে। এটা কোনো “ভুল” নয়, এটা আইনগতভাবে জালিয়াতি।

এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষার ও সাবেক নেত্রী নীলা ইসরাফিল
তিনি লিখেন, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নথি মিথ্যা তথ্য দিয়ে তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করাও অপরাধ। আমার অনুমতি ছাড়া আমার পারিবারিক পরিচয় বিকৃত করা মানে শুধু আমার সামাজিক সম্মানকে আঘাত করা নয় এটা আমার মানবাধিকার লঙ্ঘন। UDHR-এর (Universal Declaration of Human Rights) ধারা ৩, ৫, ১২ ও ২২ অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং আইনি নিরাপত্তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। হাসপাতালের নথিতে এই ভুয়া তথ্য ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, আমার সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

নীলা ইসরাফিল

উল্লেখ্য, এর আগে এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন নীলা। এ সংক্রান্ত একটি অডিও ভাইরাল হয় নেট মাধ্যমে। সেখানে নীলাকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ করেন নীলা।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজনীতি এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত

‘নির্বাচিত হলে ৫০ দিনের মাথায় ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারের কাজ শুরু করব’

পিআর নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট চরিত্র তৈরি হয় না—চরমোনাই পীর

বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় তারেক রহমানের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় পার্টির ‘বিরোধী সম্মেলন’ বেআইনি দাবি করে তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জি এম কাদেরপন্থীদের

জাতীয় পার্টির কাউন্সিল শনিবার, ইসিকে অবহিত করেছে কাদেরবিরোধী অংশ

আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ ছাড়া আর কিছু পাত্তা পাবে না: দুদু

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধই হবে বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি: নাহিদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng