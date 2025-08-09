স্বামীর নামের জায়গায় সারোয়ার তুষার নিজের নাম বসিয়েছে: নীলা

এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষারের বিরুদ্ধে আবারও গুরুতর অভিযোগ আনল নীলা ইসরাফিল। নীলা ইসরাফিলের স্বামীর নামের জায়গায় সারোয়ার তুষার নিজের নাম বসিয়েছে বলে অভিযোগ করেন সাবেক এই এনসিপি নেত্রী। অভিযোগ করেন আইনগতভাবে জালিয়াতিরও।
শনিবার ( ৯ আগস্ট) বিকেল ৪টায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এমন অভিযোগ করেন নীলা ইসরাফিল।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেন, আমি নীলা ইসরাফিল। ওই দিন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়। আমার নিজের নাম, পরিচয়, জীবনের সিদ্ধান্ত সবকিছুর ওপর তখন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর ঠিক সেই সুযোগেই সারোয়ার তুষার আমার স্বামীর নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছে। এটা কোনো “ভুল” নয়, এটা আইনগতভাবে জালিয়াতি।
তিনি লিখেন, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নথি মিথ্যা তথ্য দিয়ে তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করাও অপরাধ। আমার অনুমতি ছাড়া আমার পারিবারিক পরিচয় বিকৃত করা মানে শুধু আমার সামাজিক সম্মানকে আঘাত করা নয় এটা আমার মানবাধিকার লঙ্ঘন। UDHR-এর (Universal Declaration of Human Rights) ধারা ৩, ৫, ১২ ও ২২ অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং আইনি নিরাপত্তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। হাসপাতালের নথিতে এই ভুয়া তথ্য ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, আমার সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।
উল্লেখ্য, এর আগে এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন নীলা। এ সংক্রান্ত একটি অডিও ভাইরাল হয় নেট মাধ্যমে। সেখানে নীলাকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ করেন নীলা।