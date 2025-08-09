সেকশন

রবিবার থেকে ট্রাকে মিলবে টিসিবির পণ্য

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪১
দীর্ঘ দুই মাস বিরতির পর আবারও ট্রাকে ভর্তুকি মূল্যে তেল, চিনি ও ডাল বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আগামীকাল রোববার (১০ আগস্ট) থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে চলবে মাসব্যাপী।

শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিসিবি জানিয়েছে, স্মার্ট কার্ডধারী নিম্নআয়ের পরিবারের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তারাও ট্রাক থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পণ্য কিনতে পারবেন।

রমজান ও কোরবানির ঈদের সময় ট্রাকে পণ্য বিক্রির পর সাময়িক বিরতি দিয়ে আবারও নতুন করে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি।

টিসিবির ট্রাক থেকে প্রতিজন ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার তেল, দুই কেজি মসুর ডাল এবং এক কেজি চিনি কিনতে পারবেন। পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তেল ১১৫ টাকা প্রতি লিটার, মসুর ডাল ৭০ টাকা প্রতি কেজি, চিনি ৮০ টাকা প্রতি কেজি।

টিসিবি জানিয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে ৬০টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে  ১০ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ছাড়া) টানা ৩০ দিন পণ্য বিক্রি চলবে।

এছাড়া চট্টগ্রাম, গাজীপুর, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে ১০ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১৯ দিনব্যাপী পণ্য বিক্রি করা হবে।

প্রতিটি ট্রাক থেকে প্রায় ৫০০ জন ক্রেতার জন্য পণ্য সরবরাহ করা হবে। ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি চলবে।

টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৬৫ লাখ পরিবারকে স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৪ লাখ পরিবার বর্তমানে সক্রিয়ভাবে কার্ড ব্যবহার করছেন।

এই কার্ডধারীরা ভর্তুকি মূল্যে নিয়মিতভাবে নির্ধারিত স্থান থেকে পণ্য কিনতে পারছেন। লক্ষ্য রয়েছে এক কোটি পরিবারকে কার্ড প্রদান করার।

