নিখোঁজ ৮ জেলের মধ্যে ২ জনের মরদেহ ভেসে এসেছে

বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে একটি মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ আট জেলের মধ্যে দুই জনের মরদেহ ভেসে এসেছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পতেঙ্গা ১৮ নম্বর ঘাট এলাকায় মরদেহ দুটি ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয়রা।
নিখোঁজদের স্বজন মো. মিরাজুল ইসলাম জানান, ‘আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দুটি মরদেহ ভেসে এসেছে। তাদের সহকর্মীরা শনাক্ত করেছেন মরদেহ দুটি আজাদ ও ইদ্রিসের।’
চট্টগ্রাম সদরঘাট নৌ-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ বলেন, ‘বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে পতেঙ্গায় একটি মরদেহ ভেসে আসার সংবাদ পেয়েছি। সেটি উদ্ধার করতে গিয়ে আরও একটি মরদেহ ভেসে আসার খবর এসেছে। এসআই সুমন দেবনাথসহ আমাদের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে। আমরা একজনের পরিচয় শনাক্ত করেছি। বিস্তারিত পরে জানাতে পারব।’
এর আগে, গত বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোটের ধাক্কায় ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে। ওইদিন বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর ফিশারিঘাট এলাকা থেকে ১৯ জন জেলে নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হয় আনিকা নামের ট্রলারটি। বেলা ১২টার পর বঙ্গোপসাগরের পতেঙ্গা এলাকা পেরিয়ে গভীর সাগরের দিকে যাচ্ছিল ট্রলারটি। এসময় পেছন থেকে একটি জাহাজের ধাক্কা লাগলে ট্রলারটি ডুবে যায়। পরে স্থানীয় একটি নৌযানে ১১ জন উঠে বেঁচে ফিরলেও বাকি ৮ জন নিখোঁজ ছিল।