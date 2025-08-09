প্রতিরক্ষা খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের ঘোষণা কানাডার, বাড়বে সৈন্যদের বেতন

ন্যাটোর প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কানাডা সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ব্যয় ঘোষণা করেছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এই ব্যয় পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে সেনা সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান তিনি।
কার্নি গত এপ্রিল মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একাধিকবার সতর্ক করেছেন, তাদের সেনাবাহিনী ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।
তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের নিরাপত্তাকে অবহেলা করেছি। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা এবং শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখন চাপের মুখে রয়েছে।
কার্নি বলেন, সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন পদমর্যাদার সদস্যদের জন্য ২০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হবে। সৈন্যদের এই বেতন বৃদ্ধিতে ২ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার (১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ব্যয় হবে। এ অর্থ এই বছরের জন্য পরিকল্পিত নতুন ৯ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলারের সামরিক বিনিয়োগের অংশ। এছাড়াও যুদ্ধযান, ড্রোন ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামে বিনিয়োগ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো মিত্রদের প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির পাঁচ শতাংশ ব্যয়ের দাবি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, পর্যাপ্ত ব্যয় না করলে যুক্তরাষ্ট্র জোটের দেশগুলোকে সুরক্ষা নাও দিতে পারে।