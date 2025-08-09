‘শিক্ষিত জাতি ও সুনাগরিক গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে’

শিক্ষিত জাতি গঠন ও শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুব বিষয়ক সহ-সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর লালবাগে ওয়েস্ট হাই স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, বরং চরিত্র গঠন ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করা। সুনাগরিক গড়তে হলে শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সমন্বয় জরুরি।
নেওয়াজ আলী বলেন, একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই, তাই প্রত্যেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।
অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ ও ট্রফি তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তার বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন।