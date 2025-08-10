রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুলে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের উন্নত চিকিৎসাসেবা দিতে যুক্তরাজ্যের জরুরি মেডিকেল টিম ঢাকায় এসেছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন এ তথ্য জানায়।
নয় সদস্যের এই মেডিকেল টিমে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, নিবিড় পরিচর্যা চিকিৎসক, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নার্স এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন।
ব্রিটিশ হাইকমিশন সূত্রে জানা যায়, আগামী তিন সপ্তাহ ধরে তারা স্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজ করবেন। তারা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আহত শিক্ষার্থীদের সেবা দেবেন।
বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে যুক্তরাজ্য সংহতি প্রকাশ এবং তাদের সহায়তা করতে চায়।
আমি নিশ্চিত যে যুক্তরাজ্যের মেডিকেল টিমের বিশেষায়িত চিকিৎসা আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করবে।
গত ২১ জুলাই রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুলে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা অনেক শিক্ষার্থী হতাহত হন। ইতোমধ্যেই চীন, ভারত ও সিঙ্গাপুর থেকে আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে মেডিকেল টিম ঢাকায় এসেছে।