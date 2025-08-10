অ্যাপোলো-১৩-এর নভোচারী জিম লোভেল আর নেই

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নাসার নভোচারী জিম লোভেল মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে নাসা।
নাসা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের লেক ফরেস্ট এলাকায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন লোভেল।
“অ্যাপোলো-১৩” নামের মহাকাশ অভিযানে জিম লোভেল ছিলেন কমান্ডার। এটাই ছিল তার চতুর্থ এবং শেষ মহাকাশযাত্রা। মিশনটি ১৯৭০ সালের ১১ এপ্রিল নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল চাঁদের “ফ্রা মাউরো” এলাকায় অবতরণ করা। কিন্তু লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফলে ফিরতে হয়েছিল পৃথিবীতে।
জিম লোভেলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে ১৯২৮ সালে। নভোচারী হিসেবে নাসায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। তিনি “জেমিনি-৭”, “জেমিনি-১২” ও “অ্যাপোলো-৮” মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।
১৯৬৮ সালে “অ্যাপোলো-৮” অভিযানে প্রথম চাঁদের কক্ষপথে গিয়েছিল মানুষ। তবে লোভেলকে আলাদাভাবে বিখ্যাত করে তুলেছিল “অ্যাপোলো–১৩” অভিযান। লোভেলের ওই অভিযানের নেতৃত্ব ও দক্ষতা নাসা ও বিশ্বজুড়ে নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।