সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অ্যাপোলো-১৩-এর নভোচারী জিম লোভেল আর নেই

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০০:২০

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নাসার নভোচারী জিম লোভেল মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে নাসা।

নাসা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের লেক ফরেস্ট এলাকায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন লোভেল।

“অ্যাপোলো-১৩” নামের মহাকাশ অভিযানে জিম লোভেল ছিলেন কমান্ডার। এটাই ছিল তার চতুর্থ এবং শেষ মহাকাশযাত্রা। মিশনটি ১৯৭০ সালের ১১ এপ্রিল নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল চাঁদের “ফ্রা মাউরো” এলাকায় অবতরণ করা। কিন্তু লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফলে ফিরতে হয়েছিল পৃথিবীতে।

জিম লোভেলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে ১৯২৮ সালে। নভোচারী হিসেবে নাসায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। তিনি “জেমিনি-৭”, “জেমিনি-১২” ও “অ্যাপোলো-৮” মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালে “অ্যাপোলো-৮” অভিযানে প্রথম চাঁদের কক্ষপথে গিয়েছিল মানুষ। তবে লোভেলকে আলাদাভাবে বিখ্যাত করে তুলেছিল “অ্যাপোলো–১৩” অভিযান। লোভেলের ওই অভিযানের নেতৃত্ব ও দক্ষতা নাসা ও বিশ্বজুড়ে নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ নাসা নভোচারী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা আমাদের ওপর খুশি নয়, দূরে সরে যাচ্ছে: মোদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী

জম্মু-কাশ্মীরে গোলাগুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

স্বাস্থ্য নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে হত্যা করলো দুই তরুণ

আফগান সীমান্তে ৩৩ সন্ত্রাসীকে হত্যা করার দাবি পাকিস্তানের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লাহোরে ‘ভারতীয় নজরদারি ড্রোন’ ভূপাতিত করল পাকিস্তান

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু

গাজায় একদিনে আরও ৭২ জনের মৃত্যু, মোট ৬১ হাজার ৩৩০

মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng