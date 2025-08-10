বিদেশে বসে তারা বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়: এ্যানি

বিদেশে বসে তারা (আওয়ামী লীগ) বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চর মোহনা ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড প্রতিনিধি নির্বাচনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এ্যানি চৌধুরী বলেন, ‘আজ সমাজ, মানবিকতা এবং পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে মাদক। হাসিনা শুধু স্বৈরশাসক ছিলেন না, ফ্যাসিবাদ ছিলেন না, মাদকেরও নেত্রী ছিলেন। তাই হাসিনার অপরাজনীতিতে ফ্যাসিস্ট আবার যেন এ বাংলাদেশের রাজনীতিতে মানুষের ওপর আঘাত হানতে না পারে।’
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘এখনো দেশের বাইরে বসে ষড়যন্ত্র করছে তারা। তাদের টাকার অভাব নেই। লাখ লাখ কোটি টাকা এবং ডলার পাচার করে তারা দেশে-বিদেশে বসে পার্শ্ববর্তী দেশের মদদে বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে। দেশের যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কারণ যুবক, তরুণ, ছাত্র- এরা হলো পাহাড়-পর্বত পরিমাণ শক্তি। এরা পাওয়ার হাউজ। এ পাওয়ার হাউজটাকে ধ্বংস করতে পারলে পাশ্ববর্তী দেশ মনে করে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।’
তিনি বলেন, আইটি (তথ্য প্রযুক্তি) ও এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট) ব্যবহার করে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকে স্পেশালভাবে এটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে এবং পাল্টা জবাব দিতে হবে।
এ সময় এ্যানি ধানের শীষ, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতীক নিয়ে স্লোগান ধরেন, নেতা-কর্মীরাও তাদের কণ্ঠে স্লোগান দেন।
এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘আগামীর জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপির জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সবাই শান্তিতে ঘরে থাকতে পারবেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাসহ স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব হবে।’
রায়পুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জেড এম নাজমুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সফিকুর রহমান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, বিএনপি নেতা ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, হারুনুর রশিদ, অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম হাওলাদার, এ বিএম জিলানী প্রমুখ।