চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের আশ্বাসে প্রেমিকের বাড়িতে এনে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে কথিত প্রেমিকসহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন ভূক্তভোগী নারী। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- মামুন পাটোয়ারী (৩৫) ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাছিয়াখালী গ্রামের ও মিরাজ পাটওয়ারী (২৪) চাঁদপুর শহরের মধ্য হিঙ্গুলী এলাকার বাসিন্দা।
মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগী নারীর কথায় জানা গেছে, এক বছর আগে রাজধানীতে মামুন পাটওয়ারীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক হয় তার। গত ৫ আগস্ট বিয়ের কথা বলে ওই নারীকে মামুন পাটওয়ারী তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে তিনদিন আটকে রেখে প্রেমিক এবং তার অপর দুই বন্ধু দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। শুক্রবার স্থানীয়রা মামুন ও ওই নারী আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার মিরাজ পাটওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজীব চক্রবর্তী জানান, দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় এরইমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের শনিবার বিকেলে চাঁদপুরের আদালতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়। তাছাড়া জড়িত অপর অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।