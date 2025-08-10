‘সাইয়ারা’ দেখে আবেগাপ্লুত ববি দেওল, খুশিতে কাঁদলেন

বলিউডে অভিষেক হওয়া আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা জুটির প্রথম ছবি ‘সাইয়ারা’ মুক্তির পর থেকেই শুধু প্রেক্ষাগৃহেই হইচই ফেলে দেয়নি, বক্স অফিসেও গড়েছে রেকর্ড। ইতোমধ্যেই ছবিটি ৫০০ কোটির বেশি আয় করেছে এবং এখনও সফলভাবে চলছে।
ছবির সাফল্যে খুশির জোয়ারে ভেসে গেছেন বলিউড অভিনেতা ববি দেওল।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ববি জানিয়েছেন, ‘সাইয়ারা’ দেখে তিনি আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। ছবিটি তাকে আহানের শৈশবের দিনগুলো মনে করিয়ে দিয়েছে।
অভিনেতার ভাষ্যে, ‘আহান আমার চোখের সামনেই বড় হয়েছে। ছোটবেলায় সে স্পাইডারম্যানের পোশাক পরে মজা করত, পাঞ্চিং ব্যাগে ঘুষি মারত… শুরু থেকেই ও খুব এনার্জেটিক ছিল।’
ববির মতে, আহানের চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ তার নিজের সন্তানের প্রথম পদক্ষেপ দেখার মতোই অনুভূতি দিয়েছে।
তিনি আরও জানান, ‘সাইয়ারা’ মুক্তির জন্য আহানকে টানা ৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ছবিটি পাওয়ার গল্পও নাকি কম রোমাঞ্চকর নয়।
ছবিটি নিয়ে প্রশংসা করে ববি দেওল বলেন, ‘এই গল্প আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছে। মোহিত সুরি অসাধারণ কাজ করেছেন। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, সবকিছুই নিখুঁত। আহান আর অনীত চরিত্রে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন।’
শুধু ববি দেওলই নন, আলিয়া ভাট, বিজয় ভার্মা, করণ জোহরের মতো তারকারাও ‘সাইয়ারা’-তে আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। ছবিটি দুই অভিনেতাকেই দর্শকদের মনে আলাদা জায়গা করে দিয়েছে।
আহান এবং অনীত জুটি এই ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে কিনা তাই এখন দেখার বিষয়। ভক্তরা অবশ্যই আহান এবং অনীতের পরবর্তী ছবিগুলির জন্য অপেক্ষা করছেন।