পুলিশের উপকমিশনার কাজী মনিরুজ্জামান বরখাস্ত

ডিএমপির সাবেক উপপুলিশ কমিশনার কাজী মনিরুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার (১০ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সূত্র জানিয়েছে,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি ইতোমধ্যে ফাইলে সই করেছেন।
উল্লেখ্য, বর্তমানে রংপুরে রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত ডিএমপির সাবেক উপপুলিশ কমিশনার কাজী মনিরুজ্জামান কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। ফলে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় ওই তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে তাকে।