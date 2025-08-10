মাদরাসা বোর্ডের ফল পুনঃনিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস ৯৯১ শিক্ষার্থী

২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১ হাজার ৯১২ শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. মো. কামরুল আহাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, পুনঃনিরীক্ষণের জন্য মোট ৩২ হাজার ৬০৫ জন শিক্ষার্থী ৬০ হাজার ৯০৩টি আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে ১ হাজার ৯১২ শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯৯১ জন ফেল থেকে পাস হয়েছেন এবং ২৫৫ জন ফেল অবস্থায় আছেন। এছাড়া ৩৯৮ জনের জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে।
জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১৩৯ জন এবং আগের মতো জিপিএ-৫ রয়ে গেছেন ১২৯ জন।
আগে ১১ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হয়।