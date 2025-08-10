অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই শেষ হচ্ছে রোহিত-কোহলির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার!

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে বিদায় জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। এরপর সাদা পোশাকের ক্রিকেটকেও বিদায় জানিয়েছেন এই দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার।
টি-টোয়েন্টি ও টেস্টকে বিদায় জানালেও রোহিত-কোহলি ওয়ানডে থেকে এখনো অবসর নেননি। হয়তো ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে চোখ রাখছেন এই দুই ক্রিকেটার। দুজনের মধ্যে রোহিতের বয়স এখন ৩৮, কোহলির ৩৬। ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসতে আসতে একজন ৪০ ও অন্যজন ৩৮-এ পা দেবেন। বিশ্বকাপ সামনে রেখে তাদের না টেনে ভারত দায়িত্ব তুলে দিতে চায় তরুণদের হাতে।
তিনটি ওয়ানডে খেলার জন্য ভারত আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। ১৯ অক্টোবর প্রথম, ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ও ২৫ অক্টোবর হবে তৃতীয় ম্যাচ। ওই সিরিজ দিয়ে রোহিত-কোহলির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ডের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এই খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ।
রোহিত এখন ওয়ানডে অধিনায়ক। তিনি অবসরে গেলে কার হাতে নেতৃত্বের ভার উঠবে? টেস্টে উঠেছে শুভমান গিলের হাতে, ওয়ানডেতেও তাকেই অধিনায়ক দেখছেন সাবেকরা। সুনীল গাভাস্কার ও মোহাম্মদ কাইফ গিলের প্রতিই আস্থা জানিয়েছেন।
এ বছরের ডিসেম্বরে ওয়ানডে ফরম্যাটে হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। দৈনিক জাগরণ জানিয়েছে, রোহিত-কোহলি যদি ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতেই চান, তবে খেলতে হবে ঘরোয়া এ টুর্নামেন্টে। ইংল্যান্ড সফরের আগেও ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলার বাধ্যবাধকতা চালু করেছিল বিসিসিআই। যার ফলস্বরূপ এবার ১২ বছর পর দিল্লির হয়ে রঞ্জি খেলেছেন বিরাট কোহলি, রোহিত মুম্বাইয়ের হয়ে খেলেছেন প্রায় ১০ বছর পর।