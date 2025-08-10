সেকশন

ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ উদ্ধার

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৫
কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ উদ্ধার। ছবি: ইত্তেফাক

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের চর থেকে ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে বন বিভাগের প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সাপটিকে উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে উলিপুর উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের ফকিরের চর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে ফকিরের চর এলাকার বাসিন্দা আমজাদ আলী ব্রহ্মপুত্র নদে নিষিদ্ধ চায়না ডারকি জাল ফেলেন। এ সময় একটি অজগর সাপ মাছ ধরতে গিয়ে জালের ভেতরে ঢুকে পড়ে। পরে জাল তুলতে গিয়ে তিনি সাপটিকে উদ্ধার করেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে উৎসুক জনতা সাপটি দেখতে ভিড় জমায়।

বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্বাস আলী বলেন, সাপটি দেখে এসেছি। পরে বন বিভাগের কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের প্রতিনিধি এসে সাপটি নিয়ে যায়।

ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড স্নেক রেসকিউ টিম বাংলাদেশ (WSRTBD)-এর প্রতিনিধি নাঈম ইসলাম জানান, সাপটি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। চিকিৎসার জন্য সেটিকে রংপুরে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বার্মিজ পাইথন একটি নির্বিষ ও বিপন্ন প্রজাতির সাপ। এটি মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেকেই ভয় কিংবা ভুল ধারণার কারণে এমন সাপকে মেরে ফেলে।

উলিপুর উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা ফজলুল হক বলেন, আহত সাপটি উদ্ধার করে রংপুর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে।

