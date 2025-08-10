সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফের দায়িত্ব নিলেন বিসিবিতে 

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩২
অস্ট্রেলিয়ান পিচ বিশেষজ্ঞ টমি হেমিং। ছবি: সংগৃহীত

গত বছরের জুলাইতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান কিউরেটর হিসেবে দুই বছরের চুক্তি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পিচ বিশেষজ্ঞ টমি হেমিং। তবে মাঝপথেই পদত্যাগ করেন তিনি। নতুন করে দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান। এবার হেমিংয়ের দায়িত্ব আরও বাড়ছে, হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট হিসেবে পিচ প্রস্তুতের পাশাপাশি বাংলাদেশি কিউরেটরদেরও প্রশিক্ষণ দেবেন।

এর আগে বিসিবির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়েছিলেন হেমিং। সেই সময় দায়িত্বে ছিলেন সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের কিউরেটর হিসেবে। এবার বড় দায়িত্ব নিয়ে চুক্তি সেরেছেন দুই বছরের জন্য। শনিবার (৯ আগস্ট) বিসিবির সভা শেষে নতুন এই নিয়োগের কথা নিশ্চিত করেন আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু। পরবর্তীতে পিসিবিও ছোট একটি বার্তায় হেমিংয়ের পদত্যাগের ঘোষণা দেয়।

পিসিবি মিডিয়ার এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে জানানো হয়– ‘পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান কিউটরের পদ ছেড়েছেন টমি হেমিং।’ পিসিবির সঙ্গে চুক্তি থাকাকালে তিনি দেশটিতে হওয়া আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড সিরিজ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচগুলোর জন্য পিচ প্রস্তুত করেছিলেন।

প্রায় চার দশকের অভিজ্ঞ কিউরেটর হিসেবে বিশ্বক্রিকেটে বেশ সম্মানিত টমি হেমিং। তিনি অস্ট্রেলিয়ার আইকনিক মেলবোর্ন, পার্থ এবং তাসমানিয়া স্টেডিয়ামে কিউরেটর হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাশাপাশি ২০০৭–২০১৭ পর্যন্ত দুবাইয়ে আইসিসির প্রধান কিউরেটর ছিলেন হেমিং। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান তাদের হোম ভেন্যু হিসেবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ব্যবহার করেছিল। ওই সময়ও সেই ভেন্যু দেখভাল করেন হেমিং।

