জাবি ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত মওলানা ভাসানী হলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার দুই দিনের মাথায় সমালোচনার মুখে মওলানা ভাসানী হল কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) সকালে জাবি শাখার সহদপ্তর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মওলানা ভাসানী হল শাখার ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। অতি শিগগিরই নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।
এর আগে, শুক্রবার মওলানা ভাসানী হল ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই কমিটিতে সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফেরদৌস রহমান, যিনি নিয়মিত শিক্ষার্থী নন।
মওলানা ভাসানী হল ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্তির বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সদস্য জহিরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রত্ব না থাকার বিষয়ে তথ্য গোপন করার কারণে এবং মিথ্যা তথ্য প্রদান করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব ওই হল শাখার কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে ওই কমিটিতে ছাত্রলীগের কর্মী, অছাত্র, হত্যার মামলার আসামিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্তদের পদ দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়ে শাখা ছাত্রদলের দুই শীর্ষ নেতা জহির উদ্দিন বাবর ও ওয়াসিম আহমেদ। এরপর রোববার একটি হলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।