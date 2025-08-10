ব্যাংক কোম্পানি আইনে বড় পরিবর্তন হচ্ছে: গভর্নর

আর্থিক খাতকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে।
রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে অন্তবর্তীকালীন সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
গভর্নর বলেন, আগামীতে ব্যাংক খাতে দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে।
এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে সাধুবাদ জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি।
সংস্থাটি জানায়, ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রিজার্ভের পতন ঠেকানো গেছে এটা অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সাফল্য। তবে এখনো মূল্যস্ফীতি উচ্চ। জনগণকে স্বস্তি দিতে যেখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের।