সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্যাংক কোম্পানি আইনে বড় পরিবর্তন হচ্ছে: গভর্নর

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

আর্থিক খাতকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে।

রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে অন্তবর্তীকালীন সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

গভর্নর বলেন, আগামীতে ব্যাংক খাতে দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে সাধুবাদ জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি।

সংস্থাটি জানায়, ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রিজার্ভের পতন ঠেকানো গেছে এটা অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সাফল্য। তবে এখনো মূল্যস্ফীতি উচ্চ। জনগণকে স্বস্তি দিতে যেখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের।

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘শূন্য’ রিটার্নের বিধান নেই, দিলে ৫ বছরের জেল: এনবিআর

রাজধানীতে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু আজ

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার

তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১২%, দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এনবিআরে কর্মবিরতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে কমেছে অর্থপাচার-লুটপাট

৫০ শতাংশ শুল্ক: ভারত থেকে পোশাক কেনা স্থগিত করছে মার্কিন কোম্পানি

বেগুন-শসার সেঞ্চুরি, অল্পের জন্য মিস পেঁয়াজের!

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক, জমা দেবেন যেভাবে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng