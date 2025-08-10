সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবরোধ তুলে নিলো রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, যান চলাচল স্বাভাবিক

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৫
অবরোধ তুলে নিলো রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে অবস্থিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-উত্তরবঙ্গ সড়ক অবরোধ তুলে নিয়েছেন। পরে ঢাকা-পাবনা, ঢাকা-রাজশাহী ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে যান চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হয়। তবে মহাসড়কের দুই পাশে যানবাহনে ধীর গতি দেখা গেছে। 

রোববার (১০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-পাবনা, ঢাকা-রাজশাহী ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন শুরু করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখার পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক ছেড়ে দেন। 

সড়ক ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জাকারিয়া জিহাদ বলেন, ‘আমরা ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে সড়ক ছেড়ে দিয়েছি।’ 

অবরোধ চলাকালে উভয়মুখী যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় যাত্রী ও পরিবহন চালকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। 

প্রসঙ্গত, প্রতিষ্ঠার প্রায় নয় বছর পরও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া করা ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ১২০০ শিক্ষার্থী, ৩৪ শিক্ষক, ৫৪ কর্মকর্তা ও ১০৭ কর্মচারী নিয়ে বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সঙ্গীত ও ব্যবস্থাপনা- এই পাঁচটি বিভাগে একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রকল্প প্রস্তাব পাঠালেও তা এখনও অনুমোদন পায়নি। 

২০২৫ সালে ১০০ একর জমিতে ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের নতুন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যা একনেকের নীতিগত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, দ্রুত অনুমোদন ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তারা আরও কঠোর আন্দোলনে যাবেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সিরাজগঞ্জ সড়ক অবরোধ রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেরানীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়ের রুট নিয়ে উত্তেজনা, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

সড়কে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, উত্তরবঙ্গ-ঢাকা যোগাযোগ বন্ধ

ধর্ষণ মামলা : ১০ কেজি ইলিশসহ লাখ টাকা ঘুষ নেন তদন্ত কর্মকর্তা

সিরাজগঞ্জে তিন গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ গেল চালকের, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফের মহাসড়ক অবরোধ

এনায়েতপুরে ১৫ পুলিশ হত্যা: এক বছরেও শেষ হয়নি তদন্ত

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

সিরাজগঞ্জে অস্ত্রসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng