সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ কোটির ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমা ১৫ দিনে আয় করেছে ১৫৬ কোটি!

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৮
ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমা ‘মহাবতার নরসিংহ’ এর দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

২০০৫ সালের ‘হনুমান’ ছিলো তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করা ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমা, কিন্তু সেই রেকর্ডকে এবার বিদায় জানিয়ে দিয়েছে সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘মহাবতার নরসিংহ’। একের পর এক রেকর্ড ভেঙে বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছে নতুন ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমাটি। ইতোমধ্যে সিনেমাটি নির্মাণ খরচের চেয়েও বহুগুণ আয় করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। 

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যানিমেটেড সিনেমার মধ্যে একটি ‘মহাবতার নরসিংহ’। স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, হোম্বেল ফিল্মসের ‘মহাবতার ইউনিভার্স’-এর প্রথম ছবি ‘মহাবতার নরসিংহ’ প্রথম সপ্তাহেই ৪৪.৭৫ কোটি রুপি আয় করেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে এর আয় বেড়ে ৭৩.৪ কোটি রুপি ছুঁয়েছে। ১৫তম দিনে ৭.৫ কোটি এবং ১৬তম দিনের সকাল পর্যন্ত ১৯.৫০ কোটি আয়ের ফলে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৫.১৫ কোটি রুপিতে।

ভারতীয় অ্যানিমেটেড সিনেমা ‘মহাবতার নরসিংহ’ এর দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউডের ‘মুফাসা দ্য লায়ন কিং’ ভারতে ১৩৭.৮৫ কোটি রুপি আয় করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছিল। আর ‘মহাবতার নরসিংহ’ মাত্র ১৬ দিনে সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এখন এই সিনেমার সামনে রয়েছে ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউডের ‘দ্য লায়ন কিং’, যা ভারতে ১৫৮.৪০ কোটি রুপি আয় করেছিল। ‘মহাবতার নরসিংহ’ যদি এটি পার করতে পারে, তাহলে এটি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয় করা অ্যানিমেটেড সিনেমা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

জানা গেছে, ‘মহাবতার নরসিংহ’ সিনেমাটি মাত্র ১৫ কোটি রুপিতে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটি ইতোমধ্যে মাত্র ১৫ দিনে বিশ্বব্যাপী ১৫৬ কোটি রুপি আয় করে ফেলেছে।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

ভারত রেকর্ড আয় সিনেমা অ্যানিমেটেড সিনেমা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

‘সাইয়ারা’ দেখে আবেগাপ্লুত ববি দেওল, খুশিতে কাঁদলেন

ছাড়পত্র পেল দেশে নির্মিত ইংরেজি সিনেমা ‘ডট’

কপিল শর্মার ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে ফের হামলা, গ্যাংস্টারদের দায় স্বীকার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

গণ-অভ্যুত্থান দিবসে ‘দেশ’ নামে নতুন সিনেমার ঘোষণা নিরবের

ভারতের উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বন্যা, হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে উর্বশী

হিরোশিমা দিবস আজ, ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে অস্কারজয়ী সিনেমা ‘ওপেনহাইমার’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng