সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সুন্দরবনে চলছে হরিণ শিকার

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৩

সুন্দরবনে বর্তমানে মাছের প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে বনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও থেমে নেই বেপরোয়া চোরা শিকারীদের হরিণ নিধন। খুলনার দাকোপ ও আশপাশের এলাকায় নিয়মিতভাবে হরিণসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর মাংস বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফাঁদ পেতে কিংবা অন্যান্য কৌশলে শিকার করা এই হরিণের মাংস স্থানীয় বাজারে গরু বা খাসির মাংসের তুলনায় কম দামে বিক্রি হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষও অবৈধ হলেও তা কিনছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ ঘেঁষা খুলনার দাকোপ উপজেলার সুতারখালী, কালাবগী, নলিয়ান, কৈলাশগঞ্জ, বানিশান্তা, ঢাংমারীসহ মোংলার চিলা, বাঁশতলা, মোরেলগঞ্জ ও শ্যামনগর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সক্রিয় রয়েছে একাধিক চিহ্নিত হরিণ শিকারী চক্র। এরা বনবিভাগের নজর এড়িয়ে অবাধে বনে প্রবেশ করে এবং লম্বা ফাঁদ, জাল ও অন্যান্য কৌশলে চিত্রা হরিণ শিকার করে।

এরপর জীবন্ত কিংবা জবাই করা অবস্থায় হরিণ লোকালয়ে আনা হয় এবং অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করে বিক্রি করা হয়। প্রতি কেজি হরিণের মাংস ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায় বিক্রি হয় বলে জানায় স্থানীয়রা। জেলা শহরে এই মাংসের দাম আরও বেশি। অনেক ধনী ব্যক্তি উৎসব, আপ্যায়ন বা 'উপহার' দেওয়ার উদ্দেশ্যে হরিণের মাংস সংগ্রহ করেন।

কালাবগী এলাকার বাসিন্দা মো. সালাম মোল্যা জানান, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে শিকারিরা বনে ঢুকে হরিণ শিকার করে। শিকার প্রতিরোধে কেউ মুখ খুললে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের রোষানলে পড়তে হয়। শুধু হরিণ নয়, সজারু ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীও রক্ষা পাচ্ছে না এই শিকারীদের হাত থেকে।

সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী সাংবাদিক শুভ্র শচীন বলেন, সুন্দরবনে বাঘ শিকার কিছুটা কমলেও হরিণ শিকার অব্যাহত রয়েছে। এই হরিণই বাঘের প্রধান খাদ্য। মাঝে মাঝে হরিণের মাংস ও চামড়া উদ্ধার হলেও চক্রের মূল হোতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। যারা ধরা পড়ে, তারা দুর্বল আইনের ফাঁক গলে মুক্ত হয়ে আবার একই কাজে জড়ায়।

খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ বলেন, মাছের প্রজনন মৌসুমে বনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারপরও কিছু চোরা শিকারি ঢুকে পড়ছে। তবে তুলনামূলকভাবে শিকার কমেছে। অল্প জনবল দিয়ে এত বড় বন রক্ষা করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। অভিযান ও টহল অব্যাহত রয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ খুলনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিরাজগঞ্জে ডোবায় মিলল কৃষকের লাশ

চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে পটিয়ায় ব্যাংক অবরোধ, বন্ধ ৪৫ ব্যাংকের লেনদেন

ব্রাজিল থেকে চার বন্দর ঘুরে চট্টগ্রামে আসা কনটেইনারে তেজস্ক্রিয়তা

সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সলঙ্গা হাটের বেহাল দশা, জনদূর্ভোগ চরমে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তুহিন হত্যা: স্বাভাবিকতা ফিরলেও আতঙ্ক রয়ে গেছে গাজীপুর নগরীতে

বিয়ের তারিখ ঠিক করতে গিয়ে গণপিটুনিতে প্রাণ গেল জামাই-শ্বশুরের

কেরানীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়ের রুট নিয়ে উত্তেজনা, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng