রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে ইউক্রেন এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা 'অপমানজনক পরাজয়ের' দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি এড়াতে মরিয়া চেষ্টা করছেন।
টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও গ্লোবাল স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রাক্তন পরিচালক, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল ব্রেনার বার্তা সংস্থা তাসকে এ কথা বলেছেন।
তিনি বলেন, 'সর্বোপরি, ট্রাম্প মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পুতিন সম্প্রতি (ইউক্রেন সম্পর্কে) তার (ট্রাম্পের) আলটিমেটাম এবং সময়সীমা উপেক্ষা করেছেন। অতএব একটি মুখোমুখি বৈঠক অত্যন্ত প্রয়োজন।'
তার মূল্যায়নে, 'ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব লজ্জাজনক পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। ট্রাম্প এটি এড়াতে মরিয়া, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই...কোনো ধারণা নেই। তাই তিনি (ট্রাম্প) কেবল যুদ্ধবিরতির ধারণার বিভিন্নতা তৈরি করে চলেছেন। যদি তিনি কেবল যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন, এমনকি সাময়িকভাবেও - তিনি একজন মহান শান্তিরক্ষী হিসেবে লাইমলাইটে উঠে আসতে পারেন।'
মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে, মস্কোর জন্য ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক হতে পারে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে রাশিয়ার অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ সম্পর্কে বোঝার শেষ সুযোগ। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় - তার মতে, এর অর্থ হবে 'ওয়াশিংটনের পাশাপাশি হতাশ ইউরোপীয়দের সঙ্গে একটি সরাসরি, পদ্ধতিগত সংঘর্ষ।'
শুক্রবার ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ১৫ আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে আশা করছেন। পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ পরে এই আলোচনার পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছেন।
তার মতে, পুতিন এবং ট্রাম্প ইউক্রেনীয় সংকটের দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনের বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করার দিকে মনোনিবেশ করবেন। ক্রেমলিন আশা করে, পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক রাশিয়ার ভূখণ্ডে হবে।