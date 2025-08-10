সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মেসির মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন সংবাদ দিলেন মাশ্চেরানো 

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪২
ছবি: সংগৃহীত

ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন লিওনেল মেসি। যে কারণে সোমবার (১১ আগস্ট) ভোরে  ইন্টার মায়ামির হয়ে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে খেলবেন নাম তিনি। মেসির না খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো।

গত সপ্তাহে লিগস কাপে নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে এই চোট পান মেসি। চোট গুরুতর না হলেও ঝুঁকি এড়াতে তাকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাশ্চেরানো বলেন, ‘লিও ঠিক আছে, কিন্তু সামনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো থাকায় ঝুঁকি নেওয়া বোকামি হবে। আমরা আশাবাদী, সে দ্রুত ফিরবে।’

এই মৌসুমে এমএলএসে এখন পর্যন্ত ১৮ গোল করেছেন মেসি। যা ন্যাশভিল এসসির স্যাম সুররিজের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে। এ ছাড়া তার ঝুলিতে রয়েছে ৯টি অ্যাসিস্ট। 

অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে ম্যাচের পর আগামী শনিবার লস অ্যাঞ্জেলস এফসিকে আতিথ্য দেবে ইন্টার মায়ামি। এরপর ২০ আগস্ট ফোর্ট লডারডেলে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে টাইগ্রেস ইউএএনএল।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামি

