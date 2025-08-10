লিভারপুল ছেড়ে আল-হিলালে দারউইন নুনেজ

লিভারপুল ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলালে যোগ দিয়েছেন দারউইন নুনেজ। উভয় ক্লাবের পক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরা নিউক্যাসল ফরোয়ার্ড আলেক্সান্দার ইসাকের দিকে এখন আরও বেশি মনোযোগী হবে।
তিন বছর আগে বেনফিকা থেকে ৭৫ মিলিয়ন ইউরোর প্রাথমিক চুক্তিতে লিভারপুরে যোগ দিয়েছিলেন নুনেজ। কিন্তু এরপর এই চুক্তির পরিমাণ বাড়াতে ব্যর্থ হন। অল রেডসদের হয়ে ১৪৩ ম্যাচে উরুগুইয়ান এই স্ট্রাইকার ৪০ গোল করেছেন। কিন্তু জার্গেন ক্লপ ও পরবর্তীতে আর্নে স্লটের অধীনে অ্যানফিল্ডে নিজের অবস্থান হারান।
ব্রিটিশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাবি ২৬ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারকে ৫৩ মিলিয়ন ইউরোতে আল-হিলাল দলে ভিড়িয়েছে। আল-হিলালের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আল-হিলাল ঘোষণা দিচ্ছে উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজকে লিভারপুল থেকে তিন বছরের চুক্তিতে দলভুক্ত করা হয়েছে।’
ইতোমধ্যেই লিভারপুল গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে হুগো একিটিকে, ফ্লোরিয়ান রিটজের সঙ্গে দুই ফুল-ব্যাক মিলোস কারকেজ ও জেরেমি ফ্রিমপংকে দলে নিয়েছে।
তবে ইসাককে দলে নিয়ে ব্রিটিশ ট্রান্সফার রেকর্ড ভাঙ্গার সুযোগ রয়েছে লিভারপুলের। প্রথম বিডে ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাবে রাজি হয়নি নিউক্যাসল। সুইডিশ এই স্ট্রাইকারের জন্য নিউক্যাসল ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড দাবি জানিয়েছে।
লুইস দিয়াজ, জারেল কুয়ানশাহ, কায়োমিন কেলেহার, ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ড ও টাইলার মরটনের বিদায়ের পর নুনেজকে ছেড়ে দিয়ে ট্রান্সফার উইন্ডোতে লিভারপুল প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইউরো আয় করেছে।