পর্যটন ভিসা নিয়ে সুখবর দিলো কুয়েত

পর্যটন ভিসা নিয়ে সুখবর দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম তেল সমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশ কুয়েত। জিসিসি অঞ্চলের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং বাহরাইনে বসবাসরত বিদেশিদের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।
রোববার (১০ আগস্ট) সংবাদমাধ্যম আরব টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কুয়েতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল ইউসুফের গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তটি সরকারি গেজেট কুয়েত আলিয়ুম-এ প্রকাশিত হয়েছে।
আরও উল্লেখ করা হয়, জিসিসি অঞ্চলের যে কোনো দেশে বসবাসরত এবং ন্যূনতম ছয় মাসের জন্য বৈধ রেসিডেন্স পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকরা কুয়েতে প্রবেশ করতে চাইলে স্থলপথ কিংবা আকাশ পথে বন্দরে এসে সরাসরি পর্যটন ভিসা (অন অ্যারাইভাল) পেতে পারবেন।
নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে পর্যটকদের আর দীর্ঘ ভিসা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ‘অন অ্যারাইভাল ভিসা’ সুবিধা পাবেন তারা।