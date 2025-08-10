প্রেমের গুঞ্জনে পানি ঢেলে সিরাজকে রাখি পরালেন আশা ভোসলের নাতনি

ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রেম করছেন কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোসলের নাতনি জনাই ভোসলে। এমন গুঞ্জন বহুদিন ধরেই ভেসে বেড়াচ্ছিলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে সিরাজ ও জনাই দুজনই অনেকবার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এবার হাতে রাখি পরিয়ে জনাই ভোসলে প্রমাণ দিলেন যে সিরাজ তার ভাই!
শনিবার (৯ আগস্ট) জনাইয়ের কাছ থেকে রাখি পরার ছবি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন সিরাজ। জনাই নিজেও একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অরিজিৎ সিংয়ের একটি গান।
ভিডিওতে দেখা যায়, সবুজ রঙের পোশাক পরা জনাই সোফায় সাদা পাঞ্জাবি–পাজামা পরে বসে থাকা সিরাজের হাতে রাখি বাঁধছেন। এরপর সিরাজ জনাইয়ের হাতে একটি উপহার তুলে দেন।
সিরাজ–জনাইকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন জোরালো হয় এ বছরের জানুয়ারিতে। সে সময় জানাইয়ের জন্মদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউড ও ক্রিকেট অঙ্গনের অনেকে।
তবে সিরাজের সঙ্গে জানাইয়ের ছবি নিয়ে শুরু হয় গুঞ্জন। দুজনে প্রেম করছেন কি না, বিয়ে করতে চলেছেন কি না—এমন প্রশ্নে ভরে ওঠে মন্তব্যের ঘর। এ বিষয়ে তখনই একে অপরকে ‘ভাই–বোন’ বলে উল্লেখ করেছিলেন সিরাজ–জানাই। এবার রাখি পরিয়েই তারা প্রমাণ দিলেন—সিরাজ–জানাই ভাই–বোন।
View this post on Instagram