রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘বর্ণবাদী’ বার্তা প্রচারের অভিযোগে চাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ২০ বছরের কারাদণ্ড

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০
চাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুচেস মাসরা। ছবি: সংগৃহীত

চাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা সুচেস মাসরাকে বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বর্ণবাদী বার্তা প্রচারের অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শনিবার তার আইনজীবী রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

সুচেস মাসরা দেশটির প্রেসিডেন্ট মহামত ইদ্রিস ডেবির একজন কট্টর প্রতিপক্ষ। ২০২৪ সালের মে মাসের নির্বাচনে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর আগে প্রায় পাঁচ মাস ধরে ডেবির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাসরা।

চাদের প্রসিকিউটর মে মাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মান্দাকাওতে এক সংঘর্ষের ঘটনায় মাসরার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন। সেই সংঘাতে কয়েক ডজন লোক নিহত হয়।

২০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি মাসরাকে ১ বিলিয়ন সিএফএ ফ্রাঙ্ক (১.৮ মিলিয়ন ডলার) জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার আইনজীবী বলেন, দল আপিল করার পরিকল্পনা করেছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ আফ্রিকা

