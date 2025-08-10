‘প্রেমিকের’ সঙ্গে ভিডিও ভাইরাল, নেটিজেনদের তোপের মুখে পাকিস্তানি অভিনেত্রী

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিজাহ শাহ। ‘এহদে ওয়াফা’ এবং ‘ইশক তামাশা’-এর মতো নাটকে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য বিপুল দর্শকপ্রিয়তা পান এ অভিনেত্রী।
নেটিজেনদের দাবি, ওই ভিডিওতে আলিজাহকে তার কথিত প্রেমিকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। আলিজাহ তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেন। যেখানে দেখা যায়, তিনি একজন পুরুষকে নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন যাকে তার প্রেমিক বলে মনে করছেন নেটিজেনরা।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম পাকিস্তান অবজারভারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে সেই ব্যক্তির হাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটি দ্রুত বিভিন্ন ইনস্টাগ্রাম পেজে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। মুহূর্তেই ভক্তদের মাঝে শুরু হয় নিন্দা ও আলোচনা।
অনেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী এই ভিডিও দেখে তাদের হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং অভিনেত্রীর জনসম্মুখে ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নেটিজেনদের একজন বলেন, ‘এটা কী ধরনের পাগলামি আর এর মধ্যে বিশেষত্বই বা কী আছে?’
আরেকজনের মন্তব্য, ‘তিনি আর ‘এহদে ওয়াফা’-এর দুয়ার মতো নিষ্পাপ নন।’ অন্যজন লিখেছেন, ‘আল্লাহই মানুষকে সঠিক পথ দেখান এবং তিনি তা ফিরিয়েও নিতে পারেন।’
উল্লেখ্য, অভিনয়ের বাইরে অন্য কারণে আলিজাহ শাহের মনোযোগের কেন্দ্রে আসা এবারই প্রথম নয়। এর আগে তিনি সহ-অভিনেত্রী মিনসা মালিকের সঙ্গে একটি ভাইরাল ঝগড়ার ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন এবং প্রবীণ গায়িকা শাজিয়া মঞ্জুরের বিরুদ্ধে একটি র্যাম্প ওয়াকের সময় তাকে ধাক্কা দেওয়ার ও টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন।