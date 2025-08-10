সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শ্রীপুরে শিশুকে চেতনানাশক খাইয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৯
ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ১১ বছর বয়সি এক শিশুকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবা গতকাল শনিবার চারজনকে অভিযুক্ত করে শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে রোববার (১০ আগস্ট) মামলা রুজু হয়।

অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলার মোড়লপাড়া গ্রামের শামসুল হুদার ছেলে শফিকুল ইসলাম হায়দার, মৃত সামসুদ্দিন মোড়লের ছেলে জসীম উদ্দীন (৩০), মো. রুবেল মিয়ার ছেলে বাবুল মিয়া (২৫) ও ইসমাইল হোসেনের ছেলে সাব্বির আহমেদ (২০)। এদের মধ্যে বাবুল মিয়া ভোক্তভোগীর আপন চাচাতো ভাই ও শফিকুল ইসলাম হায়দার তার সম্পর্কে চাচা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শিশুটি স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। প্রায় ১৫ দিন আগে স্কুল থেকে ফেরার পথে বিরতিহীন বৃষ্টির কারণে একটি দোকানে আশ্রয় নেয় সে। সেখানে অভিযুক্তরা কোমল পানীয়ের সাথে চেতনা নাশক খাওয়ায়। এতে শিশুটি অজ্ঞান হলে অভিযুক্তরা পাশের জঙ্গলে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং পুরো ঘটনাটি ভিডিওতে ধারণ করে। পরবর্তীতে এই ভিডিও ব্যবহার করে শিশুটিকে ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে একাধিকবার গণধর্ষণ করে। শিশুটি প্রথমে ভয়ে পরিবারের কাউকে কিছু জানায়নি। পরে অভিযুক্তরা ভিডিওটি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে সম্প্রতি ভুক্তভোগীর ভাইয়ের নজরে আসে। পরে পুরো ঘটনা পরিবারকে খুলে বলে শিশুটি।

ভুক্তভোগী শিশু হওয়ায় ইত্তেফাক তার কাছে থেকে বক্তব্য নেয়নি। শিশুটি তার বাবা-মার কাছে ঘটনার বর্ণনা করে। সে অনুযায়ী শিশুটির পিতামাতা ইত্তেফাককে বলেন, ‘তারা সেভেনআপ খাওয়ানোর পর থেকেই তার (শিশুটির) আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর জঙ্গলে উলঙ্গ অবস্থায় নিজেকে দেখতে পায়। সে সময় একজনকে ভিডিও করতে দেখে সে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি করছো, কেন করছো জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'তুই যদি এরপর আমাদের কাছে না আসিস, তাই ভিডিও করছি। তুই যদি সুযোগ নেস, তাহলে তোর বাবা-মাকে এই ভিডিও দেখাবো, তখন লজ্জায়-ঘৃনায় তোর বাবা-মা মারা যাবে। এ সময় আমাদের মেয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার আকুতি করলেও তারা কেউ শুনেনি।

এর কয়েকদিন পর আমাকে ভিডিও প্রকাশ ও বাবা-মাকে দেখানোর ভয় দেখিয়ে মেয়েটির চাচাত ভাই বাবুল সেই একই জায়গায় আমাদের মেয়েকে একাধিকবার নিয়ে গিয়েছে। এরপর তারা চারজন মিলে তার সঙ্গে খারাপ কাজ করেছে। আমাদের মেয়ে কান্নাকাটি করে বলেছে, আমি তো তোমার চাচাত বোন, তবুও আমাদের মেয়েকে ছাড়েনি তারা। বারবার ভিডিও ডিলিট করার কথা বললে সে বলে, 'তুই তো আসবি না, তাই তো ভিডিও করে রেখেছি।' 

কান্নাজড়িত কণ্ঠে শিশুটির মা বলেন, 'এই ঘটনার পর মেয়েটা বারবার বলছে, মনে হচ্ছে এখন আমি মরেই যাই। তারা আবার ভিডিও ছড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিকভাবেও আমরা হেয় হচ্ছি। আমরা এই অন্যায়ের বড় ধরনের বিচার চাই, সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।’

ভুক্তভোগীর ভাই বলেন, 'আমরা নিম্নবিত্ত পরিবার বলে এত নিকৃষ্ট ঘটনার পরও এলাকার কারোরই সহযোগিতা পাচ্ছি না। উল্টো ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকে অভিযুক্তরা আমাদের পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। আমি আমার বোনের সাথে খারাপ করার সঠিক বিচার চাই। এমন নৃশংস ঘটনা যেন আর কোনো মেয়ের সঙ্গে না ঘটে।'

অভিযোগের বিষয়ে রোববার শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল বারিক ইত্তেফাককে জানান, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য সর্বোচ্চ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে।’ 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

শিশু ধর্ষণ সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুরের মৃত্যু, বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ বিল ৬ গুন বেশি, প্রকৌশলী বলল সরবরাহ স্বাভাবিক

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চট্টগ্রামে নৌকাডুবির ঘটনায় আরও ১ জনের মরদেহ উদ্ধার 

ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: দগ্ধ এক জেলের মৃত্যু

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে জ্বালানি লোডের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

যশোরে যুবদল নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng