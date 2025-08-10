‘আমি যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত, দয়া করে আমাকে ডাকুন’

ভারতীয় টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ অভিনেত্রী হিনা খান এক বছর আগে সাহসিকতার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই কঠিন সময় পেরিয়ে আজ তিনি আবারও পর্দায় ফিরেছেন। কিন্তু হিনার দাবি, ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই এখনও তাঁর সঙ্গে কাজ করতে দ্বিধা বোধ করছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা তো ছিলই, পাশাপাশি ‘বিগবস্’-এ যোগ দেওয়ায় বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন হিনা। কিন্তু সেই সব খ্যাতি, জৌলুস মাঝপথে ছেড়ে চিকিৎসায় সময় দিতে হয়েছিল তাকে।
গত এক বছর ধরে চিকিৎসার মধ্যেই রয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যা দেখে সাধারণ মানুষ তার লড়াই থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে।
হিনা নিজে হাতে নিজের মাথার রেশমি চুল কেটে ফেলেছিলেন, ক্যাথেটার হাতে হেঁটে গিয়েছেন হাসপাতালের কেবিনের দিকে- ভাগ করে নিয়েছিলেন সে সব ভিডিও। আবার বিয়েও করে ফেলেছেন এই অসুস্থতার মধ্যে।
দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক তার রকি জয়সওয়ালের সঙ্গে। তাকেই বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী। আর ছোট পর্দায় ফিরেছেনও রকির সঙ্গে জুটি বেঁধেই।
এক রিয়্যালিটি অনুষ্ঠান ‘পতি পত্নী অউর পাঙ্গা’-তে তাদের দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে। শোনা যাচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলেই নাকি তড়িঘড়ি বিয়ে করে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু হিনার হাতে কাজ নেই।
সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিনা জানান, অসুস্থতার জন্য অনেক কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এখন তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন কেউ তাকে কাজের জন্য ডাকছে না।
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি কাজ করতে চাই। কেউ আমাকে সরাসরি বলেননি, ‘তুমি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নও’। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, মানুষ ইতস্তত বোধ করছে আমার অসুস্থতার কারণে।’
তবে, একেবারে অবুঝ নন হিনা। তিনি নিজেও মনে করেন এই অস্বস্তি স্বাভাবিক। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি তাদের জায়গায় থাকলেও হয়তো হাজার বার ভাবতাম কাজের আগে। আমি অডিশন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু গত এক বছরে কেউ আমাকে ডাকেনি।’
সব প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে কাজে ফিরতে চান হিনা খান। তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘আমি যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত। দয়া করে আমাকে ডাকুন।’
প্রসঙ্গত, ‘রিশতা ক্যায়া কেহলাতা হ্যায়’, ‘কসৌটি জিন্দেগিকে ২’-র মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন হিনা। কাজ করেছেন, ‘বিগবস্ ১১’ বা ‘ফিয়ার ফ্যাক্টর: খতরোঁ কে খিলাড়ি ৮’-এর মতো রিয়্যালিটি অনুষ্ঠানে।