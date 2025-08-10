নেতাকর্মীদের প্রতি ছাত্রদলের জরুরি নির্দেশনা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব বিষয়ে বিনয়, পরিশীলতা, সহনশীলতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মূলনীতি অনুসরণ করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এই নির্দেশনা প্রদান করেন।
রোববার (১০ আগস্ট) রাতে ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে রাকিব-নাছির বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণমানুষের মতপ্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দিন দিন এর গুরুত্ব ও পরিসর বাড়ছে।
তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা, অন্যান্য সব মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ, গণতন্ত্রের প্রতি কমিটমেন্ট, নারীর প্রতি সম্মান, ধর্মীয় সহাবস্থান ও ধর্মীয় বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অপরিহার্য।
ছাত্রদল বলছে, এ ক্ষেত্রে সংগঠনের আদর্শ, মূলনীতি, সাংগঠনিক চর্চার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। নানা মত ও পথের সংগঠনগুলোর সঙ্গে আমাদের মতাদর্শিক পার্থক্য থাকতে পারে, নানা নীতি ও কর্মপন্থার বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে এ ধরনের বিতর্ক হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সব নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেও জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
রাকিব-নাছির আরও বলেন, আমরা সব সময়ই রাজনীতিতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করি। এই বিষয়ে কেউ সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করলে সংগঠন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমরা সব ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর পর্দার বিধানের বিষয়ে আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল।
তারা বলেন, বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে যখন সেক্যুলারিজমের নামে পর্দার ওপর কড়াকড়ি আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে, আমরা বারবার তার প্রতিবাদ করেছি এবং আগামীতেও করব। আমাদের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব বিষয়ে বিনয়, পরিশীলতা, সহনশীলতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মূলনীতি অনুসরণ করবেন।