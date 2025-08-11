সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির মঞ্চে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, কর্মীদের ক্ষোভ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৮

রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের ভগ্নিপতি কণ্ঠশিল্পী গৌরব হোসেন তুষার গান পরিবেশন করেছেন। এ নিয়ে বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। 

এর আগে গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ৫ আগস্ট জেলা ও মহানগর বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে গান পরিবেশন করেন গৌরব। সর্বশেষ রোববার (১০ আগস্ট) রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলনে তাকে গান পরিবেশন করতে দেখা গেছে। 

গৌরবের বাড়ি রাজশাহী শহরে। শ্বশুরবাড়ি নাটোরের সিংড়ায়। গৌরবের স্ত্রী সেতু সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের ফুফাতো বোন। 

গৌরবের ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, পলকের সঙ্গে তার অসংখ্য ছবি আছে। ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর গৌরব একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে তার নিজের ছবির সঙ্গে লেখা আছে, ‘নৌকা মার্কায় ভোট দিন।’ ছবিটিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোগ্রামও আছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী পলকও বিভিন্ন সময় গৌরবের মিউজিক ভিডিও শেয়ার করে তাকে অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানিয়েছেন। তার স্ক্রিনশটও নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করেছেন গৌরব। 

রোববার সকাল থেকে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান সংলগ্ন মাঠে নগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠানে গৌরবকে গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। তখনই অনেক নেতাকর্মীকে তাকে নিয়ে কানাঘুষা করতে দেখা যায়। নেতাকর্মীদের অনেকেই তাকে নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান।

গৌরবকে বিএনপির মঞ্চে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে জসিম উদ্দিন নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলনে গান পরিবেশন করছেন সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী ও সাবেক মন্ত্রী পলকের বোন জামাই গৌরব হোসেন। গৌরব হোসেন একজন কট্টর আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে দায়িত্বে ছিলো তার।

তিনি আরও লেখেন, ‘সাবেক মন্ত্রী পলকের অর্থায়নে অনেক মিউজিক ভিডিও করেছেন গৌরব। কট্টর আওয়ামী লীগ সমর্থক এই গায়ককে বিএনপির সম্মেলনে মঞ্চে গান গাইতে দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে। তার স্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রভাব খাটিয়ে রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে নিয়োগও নিয়েছে।

জেলা যুবদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহাম্মেদ (রজার্স সাব্বির) ফেসবুকে লিখেছেন, রাজশাহী মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন গৌরব। গৌরব কে? গৌরব সাবেক যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতা। বিপ্লবী জুলাইয়ের ঘাতক ও অন্যতম পরিকল্পনাকারী এমপি পলকের বোন জামাই। আমাদের কিছু শ্রদ্ধেয় নেতার প্রচেষ্টায় আজ বিএনপির সম্মেলনে গৌরব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন, যার হাতে এখনো খুঁজলে আমাদের বিপ্লবী ভাইদের রক্ত পাওয়া যাবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

যুবদল নেতা সাব্বিরের পোস্টে মন্তব্য করে কিশোর আপন নামে একজন লিখেছেন, ভাই কিছুদিন আগেও আলুপট্টিতে বিএনপির দলীয় প্রোগ্রামে কালচারাল ইভেন্টের দায়িত্বে গৌরব ছিল।’ 

সৌদিয়া জামান মিম নামের একটি আইডি থেকে একজন লিখেছেন, ‘এত অস্থির হলে তো হবে না রজার্স ভাইয়া, অনেক নমুনা দেখতে পাবেন। একটু অপেক্ষায় থাকেন, আওয়ামী লীগের সময় যারা কাজ করেছে, বিএনপির সময় তারাই কাজ করবে... শুভকামনা।

গৌরব মঞ্চে থাকায় অভিযোগের বিষয়ে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়নি। তার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়নি।

বিষয়টি জানতে রাজশাহী মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ আলী ঈশার মুঠোফোনে কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেনি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

বিএনপি রাজশাহী জুনাইদ আহমেদ পলক

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

