সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গুরুত্ব পাবে অভিবাসন ও বিনিয়োগ

প্রধান উপদেষ্টা আজ মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০০

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তিন দিনের সরকারি সফরে আজ সোমবার মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। তার সফরে অভিবাসন ও বিনিয়োগ ইস্যু গুরুত্ব পাবে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতায় পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে। গতকাল রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার সফর নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।

প্রধান উপদেষ্টা আজ সোমবার দুপুরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন। সফরের প্রথম দিন প্রধান উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান ও আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনার মাধ্যমে স্বাগত জানানো হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার পুত্রজায়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত বৈঠক হবে। এরপর প্রতিনিধি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সেক্টরে নতুন করে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে জোর দেবে ঢাকা। এছাড়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, হালাল অর্থনীতি, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও মানুষে-মানুষে যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হবে জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সফর। এই সফরের মূল ফোকাস অভিবাসন নিয়ে আলাপ, দ্বিতীয় ফোকাস হচ্ছে বিনিয়োগ। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া আমাদের জনশক্তি খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। আমরা আমাদের অভিবাসন এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই—যাতে মালয়েশিয়া আমাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক জনশক্তি নেয়। এগুলো নিয়ে কিছু আলাপ হবে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরে আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার এবং রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) বাংলাদেশের যোগদানের বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। এছাড়া, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর অধিকতর সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানাবে ঢাকা।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, জ্বালানি সহযোগিতা, এফবিসিসিআই এবং এমসিসিআইয়ের মধ্যে ব্যাবসায়িক কাউন্সিল গঠন, বিএমসিসিআই ও এমআইএমওএসের মধ্যে সহযোগিতা স্মারক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এবং মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে হালাল ইকোসিস্টেম, উচ্চ শিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক মোট তিনটি ‘নোট বিনিময়’ হওয়ার কথা রয়েছে। দুই দেশের সরকার প্রধান এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্নভোজে যোগদানের পর বিকালে প্রধান উপদেষ্টা একটি ব্যবসায় ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন এবং এর পরই মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেবেন।

সফরের তৃতীয় দিন বুধবার প্রধান উপদেষ্টাকে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান (ইউকেএম) সম্মানসূচক ডিগ্রি দেবে। এরপর প্রধান উপদেষ্টা সেখানকার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে একটি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি উইংয়ের মহাপরিচালক শাহ আসিফ রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর গত অক্টোবরে কোনো দেশের সরকার প্রধান হিসেবে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সফর করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে

কলকাতায় আওয়ামী কার্যালয় খুলেছে—এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা বাইরে কী করছে আমরা অবশ্যই মনিটরিং করছি। তারা বাংলাদেশের বাইরে থেকে এমন কার্যকলাপ করে যে আমাদের এখানে অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে চায়। আমরা অবশ্যই এটা মনিটরিং করছি, আমরা দেখছি। এই বিষয়ে আরও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করার পর আপনাদের জানাতে পারব।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাষ্ট্রীয় সফর প্রধান উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ জাতীয় নির্বাচন শেষ করা: প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের দেয়া চিঠি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন

সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শুরু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, কঠোর নিরাপত্তা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ডাচ দূতের বিদায়ী সাক্ষাৎ, উপহার দিলেন গান

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের জন্য ইসিকে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের চিঠি

আমরা ভুলে যাই, বঙ্গোপসাগরের একটা অংশও আমাদের দেশ : প্রধান উপদেষ্টা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng