সাভারের আশুলিয়ায় ক্যাসিনো এবং জুয়ার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে রাব্বি (২৮) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় নরসিংহপুর মানিকগঞ্জ পাড়া কবরস্থান রোড এলাকার মিলন মৃধার বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত রাব্বি (২৮) নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার দক্ষিণ বালাপাড়া এলাকার মো. ছবির আলীর ছেলে। তিনি তার স্ত্রীর সাথে ওই বাড়িতে ভাড়া বাসায় থাকতেন বলে জানা যায়।
নিহতের লাশের পাশ থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছে। ডায়েরিতে লেখা ছিল— ‘অনেক চেষ্টা করেছি, ক্যাসিনো থেকে বাঁচতে পারলাম না। ক্যাসিনোতে জীবন শেষ, ক্যাসিনো ধ্বংস, ক্যাসিনো মৃত্যু, তাই যুব সমাজ সাবধান।’ এতে আরও অনেক কিছুই লেখা।
পুলিশ জানায়, সন্ধ্যায় স্থানীয়দের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। এ সময় তার মরদেহের পাশ থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছে। ডায়েরিতে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়রা ও পরিবারের স্বজনদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি জুয়া ও মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ কারণে কিছু ঋণ হয়েছিল। তাই হয়তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) দেওয়ান রমজান আলী জানান, নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেই সাথে এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।