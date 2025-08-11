সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজশাহীতে ‘হত্যার প্রতিশোধ’ নিতে আসামিকে পিটিয়ে হত্যা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৩
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নিহত হাসিবুর হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (১১ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার মাড়িয়া ইউপির হোজা অনন্তকান্দি গ্রামে পিটিয়ে আহত করা হয় তাকে। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুপুর ১২টার দিকে তিনি মারা যান।

এর আগে, স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ সময় নিহত ওয়াজেদ আলীর স্ত্রী লাইলী বেগম (৫০) ও ছেলে মাসুম (৩০) আহত হন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অনন্তকান্দি গ্রামের হাসিবুর হত্যার আসামিরা সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান। জামিন পেলেও আসামিরা হামলার আশঙ্কায় গোপনে চলাফেরা করতেন। ওয়াজেদ আলী কয়েকদিন ধরে গোপনে এলাকায় আসতেন। আজ ওয়াজেদ ও তার ছেলে মাসুম তাদের পান বরজে কাজ করতে যান। খবর পেয়ে হাসিবুলের স্বজনরা সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালান। হাসিবুর হত্যা মামলার ৭ নম্বর আসামি ওয়াজেদ আলীকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে মাটিচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তার স্ত্রী লাইলী বেগম ও ছেলে মাসুম তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। তখন তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। 

এ বিষয়ে আহত মাসুম জানান, পূর্ব বিরোধের জেরে একরামুল, লতিফ, খাদেমুল, ফায়সাল, রনি, ফারুক, কোরবানসহ অন্তত ১০-১২ জন বাবা-ছেলের ওপর হামলা চালান। পরে তারা তার বাবাকে মৃত ভেবে মাটিচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন তার মা ও তিনি চিৎকার শুরু করলে এলাকাবাসী ছুটে আসেন। পরে হামলাকারীরা পালিয়ে যান।

লাইলী বেগম বলেন, রোববার সকালে ওয়াজেদ আলী ছেলেকে নিয়ে বিলের পাশে পানের বরজে কাজ করছিলেন। সেখানে একই গ্রামের ১০ থেকে ১৫ জন ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়।

তিনি আরও বলেন, জামিনে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই প্রতিপক্ষের হুমকির কারণে তারা আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছিলেন। পানের বরজে গেলে পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এর আগে,গত ১৪ মে সকালে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হাসিবুরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওয়াজেদসহ ১৮ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়। আসামিরা সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, আগের একটি হত্যাকাণ্ডের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় তিনজন আহত হন। এদের মধ্যে ওয়াজেদ আলী মারা যান। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

