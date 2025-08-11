সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিস্কুটের প্রলোভনে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৮

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিস্কুট দেওয়ার প্রলোভনে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ছক্কু মিয়া (৫০) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের অনন্তপুর কলাতিপাড়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ছক্কু ওই এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলা করছিল শিশুটি। এ সময় প্রতি‌বে‌শী ছক্কু মিয়া তাকে বিস্কুট খাওয়ানোর লাভ দেখিয়ে নিজ ঘরে নি‌য়ে যান। এ সময় শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা গি‌য়ে তাকে উদ্ধার করে। পরে জাতীয় জরু‌রি সেবা নম্বর- ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে রাত আটটার দি‌কে ঘটনাস্থল থে‌কে ছক্কু মিয়া‌কে গ্রেপ্তার ক‌রে পুলিশ। রাতেই শিশুটির মা বাদী হয়ে উলিপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় মামলা করেছে শিশুটির পরিবার। অভিযুক্ত আসামিকে রোববার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

