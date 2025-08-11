বগুড়ার শিবগঞ্জে একটি পাটক্ষেত থেকে অজ্ঞাত মানুষের কঙ্কালের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই কঙ্কালের পাশ থেকেই উদ্ধার হয়েছে বোরখা-পেটিকোট। এতে ধারণা করা হচ্ছে, কঙ্কালের অংশবিশেষ কোনো এক নারীর হতে পারে।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের রহবল হাজীপাড়া গ্রামের রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এটি উদ্ধার হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রহবল গ্রামের কৃষক জহুরুল হক তার জমিতে পাট কাটতে গিয়ে মানুষের মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, পা এবং শরীরের অন্যান্য হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি জানাজানির পর এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কঙ্কালের পাশেই একটি কালো বোরখা, রঙিন ওড়না, খয়েরি পেটিকোট ও একটি স্পঞ্জের স্যান্ডেল পাওয়া যায়। এসব আলামত থেকে পুলিশ ও স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, মৃত ব্যক্তি একজন নারী।
বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান বলেন, কঙ্কালের পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করানো হতে পারে। এ ঘটনায় এখনও কোনো মামলা হয়নি, তবে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।