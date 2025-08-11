সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘হামলা বাড়িয়ে’ গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে চান নেতানিয়াহু

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৩

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় অবশিষ্ট হামাস ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে নতুন সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। রবিবার জেরুজালেমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এটাই যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার সেরা উপায়।’

নেতানিয়াহু জানান, এই অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হবে এবং এর উদ্দেশ্য গাজা সিটি ও আল মাওয়াসির কেন্দ্রীয় শিবিরে থাকা দুই হামাস ঘাঁটি ধ্বংস করা। এ ছাড়া, বেসামরিকদের সরিয়ে নিতে নিরাপদ করিডর ও সেফ জোন তৈরি করা হবে। বর্তমানে গাজার ৭০-৭৫ শতাংশ এলাকা ইসরায়েলের সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য গাজা দখল নয়, বরং এমন একটি বেসামরিক প্রশাসন গঠন করা যা হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমরা যুদ্ধ জয় করব — অন্যদের সমর্থন থাকুক বা না থাকুক।’

নেতানিয়াহুর এই ঘোষণার পর দেশজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। শনিবার (৯ আগস্ট) তেল আবিবে হাজারো মানুষ ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেন। 

জোয়েল ওবোদোভ নামে এক প্রতিবাদকারী বলেন, 'এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। এটি আমাদের বন্দীদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলবে এবং আরও সৈন্যের প্রাণ যাবে।'         

রোববার (১০ আগস্ট) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গাজা পরিস্থিতি নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসে। বৈঠকে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব মিরোস্লাভ জেনকা বলেন, 'ইসরায়েলের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে গাজায় আরও বিপর্যয় ঘটবে। পুরো অঞ্চলজুড়ে প্রভাব ফেলবে এবং আরও মানুষ বাস্তু-চ্যুত, নিহত ও ধ্বংসের মুখে পড়বে।'  

এদিকে, ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রীরা নতুন পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। 

অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ বলেন, 'এই পরিকল্পনা একটি 'সংকীর্ণ-হৃদয়ের' প্রতিফলন। এটি ইসরায়েলের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে নয়।'   

এছাড়াও ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী বেন গাভির বলেন, ‘আমরা পুরো গাজা চাই। স্থানান্তর ও উপনিবেশ চাই। এই পরিকল্পনা আমাদের সৈন্যদের বিপদে ফেলবে না।’

ইত্তেফাক/এনজি/এনএন

