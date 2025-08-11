৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস

দীর্ঘ ৬ বছর ধরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে জয়হীন ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। ত্রিনিদাদে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ডিএল পদ্ধতিতে ৫ উইকেটের জয় তুলে নিল শাই হোপের দল। এই জয়ে শুধু সিরিজে সমতা ফেরাল না ক্যারিবীয়রা, নিজেদের আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেল।
২০১৯ সালের পর এই প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে জয় পেল ক্যারিবিয়রা। এর আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ৮ বছরের জয়খরা কাটিয়েছিলন তারা। এবার ওয়ানডেতেও প্রতিপক্ষকে চেপে ধরল।
ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে তোলে ১৭১ রান। বৃষ্টির কারণে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৮১। রান তাড়ায় শুরুটা ছিল বিপর্যয়কর, ১২ রানের মধ্যেই দুই ওপেনার ফিরে যান। কিন্তু রোস্টন চেজ ও শারফেন রাদারফোর্ডের নৈপুণ্যে ম্যাচে ফিরে আসে স্বাগতিকরা।
অধিনায়ক হোপ ও রাদারফোর্ড গড়েন গুরুত্বপূর্ণ জুটি, যদিও দুজনকেই ফিরিয়ে দেন নওয়াজ। ১০৭ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর চেজ ও গ্রিভসের জুটি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ষষ্ঠ উইকেটে ৭২ বলে ৭৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে ১০ বল আগেই জয় নিশ্চিত করেন তারা।
চেজ ৪৯ রানে অপরাজিত থাকার পাশাপাশি বল হাতে একটি উইকেটও নেন, যার সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতে।
তবে পাকিস্তানের ব্যাটিং ছিল ছন্দহীন। হাসান নওয়াজ অপরাজিত ৩৬ রান করেন, তালাত করেন ৩১। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস ৩ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে চাপে ফেলেন শুরুতেই।
২০১৯ বিশ্বকাপের পর ওয়ানডেতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ ম্যাচে জয়হীন ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার সেই ইতিহাস বদলে দিয়ে সিরিজে ১-১ সমতা ফেরাল তারা। এখন নজর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে - যেখানে সিরিজ জয়ের সুযোগ থাকছে দুই দলেরই।