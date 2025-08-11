সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিএমএম আদালতে শুরু হচ্ছে ভার্চুয়াল শুনানি

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৭
ছবি: সংগৃহীত।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে শুরু হতে যাচ্ছে ভার্চুয়ালি শুনানির ব্যবস্থা। ঝুঁকিপূর্ণ আসামিদের নিরাপত্তা বিবেচনায় এ আদেশ দিয়েছেন বিচারক। ঝুঁকিপূর্ণ আসামিদের নিরাপত্তা বিবেচনায় এ আদেশ দিয়েছেন বিচারক। 

বলা হয়েছে, আদালতে আসামি হাজির করার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে হামলার ঘটনা। যা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। 

এজন্য ভার্চুয়াল শুনানির জন্য এজলাস কক্ষ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে সিএমএম আদালতের ২৮ নম্বর কক্ষ।

গেল বছরের ১৪ আগস্ট রিমান্ড শুনানির জন্য ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে। এসময় আদালত প্রাঙ্গণে হামলা, ডিম ও জুতা নিক্ষেপ করা হয় তাদের ওপর। একইভাবে আদালত প্রাঙ্গণে হেনস্থার শিকার হন সাবেক এমপি মমতাজ বেগম, দীপু মন্ত্রী, হাসানুল হক ইনু, গণমাধ্যমকর্মী শাকিল-রূপাসহ অনেকে।

রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি আদালতের বাইরে হামলা হয়েছে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান খায়রুল বাশারসহ অন্যান্য মামলার আসামিদের ওপরও। নিরাপত্তার স্বার্থে আদালত প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনী ও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হলেও হিমশিম খেতে হয় তাদের। শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খাইরুল হককে হাজিরের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলতে হয়েছে পুরো আদালত প্রাঙ্গণ।
 
ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-কমিশনার মো. তারেক জুবায়ের বলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে আমাদের অনেক ফোর্স মোতায়েন করতে হয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে সাধারণের একটা জনরোষও থাকে। নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে আদালতে এ পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
 
এ অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ আসামিদের নিরাপত্তা বিবেচনায় ৬ আগস্ট ভার্চুয়াল শুনানির আদেশ সাক্ষর করেছেন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম মুস্তাফিজুর রহমান। আদেশমতে, কারাগারে রেখেই জঙ্গি, ভয়ংকর সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে অভিযুক্তদের মামলার শুনানি করা হবে।
 
মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বলেন,আসামিদের সুরক্ষা এবং আদালতের সময় বাঁচানোর জন্য এই আসামিদের আদালতে উপস্থিত না করেই শুনানির মাধ্যমেই তাদের জামিন ও অন্যান্য বিষয় নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ দিয়েছেন।
 
ভার্চুয়াল শুনানির জন্য ঢাকার সিএমএম আদালতের ২৮ নম্বর এজলাস কক্ষ ডিজিটাল কোর্ট রুম হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। শিগগিরই এই পদ্ধতিতে শুনানি শুরু হবে বলে জানান আইনজীবীরা।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ঢাকা আদালত

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

