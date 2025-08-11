সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লিভারপুলকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড ক্রিস্টাল প্যালেসের

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯
ছবি: সংগৃহীত

সমতায় শেষ নির্ধারিত ৯০ মিনিটের লড়াই। এতেই খেলা গড়ালো টাইব্রেকারে। সেখানে নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হলেন গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। তার নৈপুণ্যে লিভারপুলকে চমকে দিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি শিল্ড জিতলো ক্রিস্টাল প্যালেস।

ইংলিশ ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরুর দিনে ছড়াল রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা। রোববার (১০ আগস্ট) ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে জিতেছে প্যালেস। এর আগে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে ড্র হয়। দুই দফা এগিয়ে যাওয়ার পরও শেষমেশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে অল রেডদের।

টাইব্রেকারে দুঃস্বপ্নের মতো শুরু করে লিভারপুল। প্রথম শট নেওয়া মোহামেদ সালাহ বল উড়িয়ে মারেন। এরপর আরও বিপদ বাড়ে যখন দ্বিতীয় ও চতুর্থ শটে আলেক্সিস ম্যাক আলিস্তার ও হার্ভি এলিয়টকে ঠেকিয়ে দেন হেন্ডারসন।

লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যান প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়নদের গোলরক্ষক অ্যালিসন। তিনি এবেরেচি এজে ও বোর্না সোসার শট রুখে দেন। কিন্তু শেষ শট জালে পাঠিয়ে প্যালেসকে জয়ের আনন্দে মাতিয়ে তোলেন জাস্টিন ডেভেনি।

এর আগে ম্যাচের ৪ মিনিটেই গোলের দেখা পায় লিভারপুল। ফ্লোরিয়ান ভার্টজের পাস থেকে অল রেডদের এগিয়ে দেন হুগো একিতিকে। ১৭ মিনিটে জ্যাঁ-ফিলিপ মাতেতা পেনাল্টি থেকে গোল করে প্যালেসকে সমতায় আনেন।

চার মিনিট পর ফের লিড নেয় লিভারপুল। দমিনিক সবোসলাইয়ের পাসে আরেক নতুন ফুটবলার জেরেমি ফ্রিমপং করেন লক্ষ্যভেদ। এরপর ম্যাচের ৭৭ মিনিটে ইসমাইলা সার প্যালেসকে আবার সমতায় ফেরান প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত শক্তি ও ঐতিহ্যের বিচারে অনেক অনেক পিছিয়ে থাকা প্যালেসই হয় বিজয়ী। কয়েক মাসের ব্যবধানে এফএ কাপের পর কমিউনিটি শিল্ডও ঘরে তোলে তারা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ লিভারপুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বড় জয়ে গাম্পার ট্রফি পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আবাহনী ও কিংস

সাগরিকাদের ইতিহাস, প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

লিড নিয়েও দ. কোরিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিভারপুল ছেড়ে আল-হিলালে দারউইন নুনেজ

মেসির মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন সংবাদ দিলেন মাশ্চেরানো 

আরও বেশি প্রীতি ম্যাচ চাইলেন ঋতুপর্ণা

নতুন জায়গায় বাড়ির অনুরোধ ঋতুপর্ণার, এখনো হয়নি রেজিস্ট্রি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng